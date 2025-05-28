Главу Линёво наказали за пожар на мусорной свалке

Искитимская межрайонная прокуратура провела проверку по факту возгорания на мусорном полигоне вблизи р.п. Линёво и внесла представление главе рабочего поселка за нарушение требований пожарной безопасности.

По информации прокуратуры, возгорание изначально охватило площадь около 500 кв. метров. К настоящему моменту, открытое пламя ликвидировано, пожар локализован, а площадь пожара составляет около 300 кв.метров.

Сотрудниками Искитимской межрайонной прокуратуры выехали на полигон и установили, что в нарушение требований пожарной безопасности администрацией р.п. Линёво не предприняла меры, направленные на организацию тушения пожара: не обеспечила привлечение сил и средств добровольной пожарной охраны, а должностные лица администрации не сообщили о возникновении пожара в компетентные органы.

— Негативными последствиями нарушения закона является загрязнение атмосферного воздуха в результате продолжительного горения отходов, угроза распространения пожара на смежные земельные участки и лесные массивы, — констатировали в надзорном ведомстве.

Проверка продолжается.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников направил в Искитимский районный суд иск о досрочной отставке главы рабочего поселка Линёво Дмитрия Грушевого в связи с утратой доверия.

При этом в конце 2024 года Искитимский суд уже отказывал Дмитрию Грушевому в обжаловании обращения об его отставке. Он просил признать незаконными действия губернатора и депутатов по подготовке этого обращения. Грушевой также просил отозвать мнение губернатора о поддержке инициативы.

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