«С уважением Вашему Величеству»: новый россиянин потребовал у Путина возобновить работу узбекской диаспоры

В Сети появилось видеообращение уроженца Узбекистана по имени Мухтар Абдулаев к российскому президенту. Автор требует у Владимира Путина в незамедлительном порядке восстановить деятельность узбекской диаспоры и назначить его руководителем организации.

— Я, Абдулаев Мухтар Насирович, являюсь уроженцем Узбекистана. А также гражданином Российской Федерации. Хочу обратиться к правительству РФ, а так же к верховному главнокомандующему В.В. Путину. Прошу возобновить работу узбекской диаспоры по городу Москва, а так же назначить меня и.о. главы узбекской диаспоры. В свою очередь я обещаю добросовестно выполнять свою работу, вести контроль над каждым приезжим мигрантом, отвечать статусу главы узбекской диаспоры. С уважением Вашему Величеству, Мухтар Насирович, — заявляет автор ролика.

Напомним, узбекская диаспора была ликвидирована по решению Московского городского суда в мае 2025 года из-за многократных нарушений российских законов. Поводом для разбирательства стал иск Минюста, после которого была организована комплексная проверка структуры.

Выяснилось, что диаспора не находилась по адресу регистрации и не реагировала на многочисленные требования ведомства предоставить отчёты о деятельности, составе руководства, расходах бюджета и использовании собственности. Также в уставе организации отсутствовали обязательные сведения о структуре некоммерческой организации, что противоречит нескольким статьям Гражданского кодекса РФ.

Диаспора не предоставила отчёты о своей деятельности за 2020, 2021 и 2022 годы, несмотря на предупреждения, вынесенные в декабре 2023-го и марте 2024-го. Эти требования были проигнорированы, в результате чего суд постановил исключить организацию из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Ранее её бывший глава Бахром Исмаилов призвал узбеков к экспансии в России. Он открыто заявил о необходимости замены русской культуры узбекской, при этом назвав последнюю «незаменимой».

— Я не вижу культуру, которая могла бы заменить. Мы можем. Вот я вижу в России экспансию узбекской культуры. Чайхана узбекская на каждом углу, посуда, кальяны. Мы долгое время были закрыты, мы не имели доступы. Это было связано с географическими моментами, политическими. Сейчас нас ничто не останавливает, чтобы проводить экспансию в мир, — заявил Исмаилов.

Кроме того, глава диаспоры отметил, что узбеки должны проводить такую же экспансию по всему миру. Он подчеркнул демографический потенциал Узбекистана: по его словам, в будущем население страны сможет достичь 100 миллионов человек, что позволит заселить мир узбеками.

Ранее редакция сообщала о том, что председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору России с просьбой провести проверку законности выдачи мигрантам жилищных субсидий и сертификатов за счёт государства во всех регионах РФ. Он подчеркнул, что «мигранты обеспечиваются жильём за счёт государственного бюджета в обход коренных жителей, которые долгие годы стоят в очередях». Депутат также заявил, что «данная сфера всё больше криминализируется, развивается коррупционная составляющая».