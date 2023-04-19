В Госдуме приняты жесткие поправки к статье о госизмене

Госдума приняла поправки о наказании вплоть до пожизненного заключения за госизмену (ст. 275 УК РФ). По действующему законодательству это преступление предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет и штраф до 500 тыс. рублей, пишет «Ъ».

Однако, не смотря на жесткость наказания, право на УДО все-таки предусмотрено, но не раньше, чем через четверть века.

В частности, госизменой считается шпионаж, выдача иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника или оказание финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи государству в деятельности, направленной против РФ. Право на условно-досрочное освобождение (УДО) у осужденных пожизненно появляется через 25 лет при условии примерного поведения.

Кроме того, закон предполагает нововведения в статью 205 УК РФ «Террористический акт». Максимальное наказание за совершение действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предусматривает 15 лет лишения свободы, по новому законопроекту он увеличивается до 20 лет. За «содействие террористической деятельности» (ст. 205.1 УК РФ) — вербовку или вовлечение в совершение терактов — поднимается минимальный порог наказания – с 5 до 7 лет. Максимальное наказание предусматривает 15 лет колонии.

Отмечается, что за «акт международного терроризма» (ст. 361 УК РФ) может грозить от 12 лет и до пожизненного лишения свободы. Сейчас от 10 до 20 лет заключения либо пожизненное лишение свободы.

По словам сенатора Александра Башкина, Совет Федерации рассмотрит законодательную инициативу на заседании 26 апреля, передают РИА Новости.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили наказывать любителей подавать жалобы в госорганы.