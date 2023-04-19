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АО «РЭС»: реконструкция и модернизация электросетей невозможна без плановых отключений

  • 19/04/2023, 09:00
Новосибирские энергетики ежегодно ведут работы по реконструкции и техническому обслуживанию электрических сетей, которые направлены на повышение надежности и качества электроснабжения существующих потребителей.

АО «РЭС» электросетиПри этом производственная программа АО «РЭС» носит плановый и превентивный характер. Согласно утвержденным срокам периодического ремонта, а также по результатам диагностических работ формируются многолетние и годовые графики работ. И в условиях Сибири основная масса мероприятий приходится на теплое время года, потому что это единственно возможное время для выполнения таких работ.

В течение летнего сезона в населенных пунктах Новосибирской области энергетикам предстоит выполнить самые разные работы, в т.ч.:

  • замена опор;
  • замена проводов воздушных линий;
  • замена изношенных кабельных линий;
  • строительство новых кабельных и воздушных линий;
  • обновление трансформаторных подстанций и строительство новых;
  • и другие мероприятия по модернизации, ремонту и техническому обслуживанию линий электропередачи и оборудования подстанций.

Кроме того, АО РЭС продолжает работы по исполнению требований законодательства в части обеспечения установки интеллектуальных приборов учета электрической энергии у бытовых потребителей, в том числе и в рамках выполнения требований ФЗ-522.

Потребителям необходимо понимать, что технология выполнения работ по реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства, а также по замене и установке интеллектуальных приборов учёта, предусматривает обязательные отключения электроснабжения для обеспечения безопасности персонала сетевой организации.

Стоит отметить, что энергетики стараются планировать все работы преимущественно в будние дни и в рабочее время, когда большинство потребителей находятся вне дома и, скорее всего, даже не заметят отключения электроэнергии. И к тому же оно занимает не так много времени, все работы, как правило, планируются до конца рабочего дня.

АО «РЭС» призывает граждан отнестись с пониманием к необходимости осуществления плановых отключений электроснабжения и проявить терпение до их окончания. Плановый ремонт и реконструкция электрооборудования или линий электропередачи производится, прежде всего, в интересах потребителей — с целью повышения надёжности электроснабжения.

Обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии сетевая организация заблаговременно публикует информацию на сайте в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с информацией о плановых отключениях электроэнергии (адрес, дата и время). Кроме того, оперативную информацию по отключениям электрической энергии можно уточнить в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города Новосибирска по телефону 051 и в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области.

Реклама. Рекламодатель АО «РЭС». Фото предоставлено пресс-службой компании

 

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетики модернизация электросетей АО «РЭС»


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