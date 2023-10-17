Законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии рассмотрит Госдума

Депутат Госдумы Борис Чернышов предлагает ввести ежегодную 13-ю пенсию для пожилых граждан страны, которая будет начисляться ежегодно перед днем рождения пенсионера. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Парламентарий отмечает, что прогнозируемая Центробанком России инфляция будет на уровне 5-6,5% в текущем году, в связи с чем предстоящий рост цен окажет негативное влияние на финансовое положение пожилых граждан.

По сведениям Росстата, средний размер пенсии в РФ составляет примерно 19,4 тысячи рублей, поэтому большая доля пенсионеров могут испытывать затруднения в организации празднования своего дня рождения. Введение 13-й пенсии будет для них дополнительной финансовой поддержкой в этот особенный день, уверен депутат.

Ранее редакция сообщала, что в 2025 году пенсии планируют проиндексировать дважды.