В 5 раз уменьшилось количество обращений от граждан-двойников к приставам Новосибирска

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области отмечают существенное снижение количества обращений от граждан-однофамильцев. С момента вступления в силу закона №417-ФЗ, то есть с 20 июня 2022 года, в 5 раз уменьшилось количество поступивших обращений граждан в ГУФССП России по Новосибирский области, ошибочно идентифицированных должниками, пояснили Infopro54 в пресс-службе ведомства.

— В начале 2023 года к нам поступали 10-11 подобных обращений в неделю, сейчас 1-2, — рассказали Infopro54. — Причем некоторые заявители не совсем понимают форму обращения, и в ней могут быть граждане, которые не являются однофамильцами должников.

В Управлении рассказали, как минимизируется количество ошибочных взысканий к однофамильцам должников. Сейчас в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе в обязательном порядке указывается один из дополнительных идентификаторов должников: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения. Это позволяет избежать ошибок при взыскании задолженности с граждан-однофамильцев.

— Тем не менее случаи ошибочной идентификации граждан как должников все еще фиксируются. Это касается исполнительных производств, возбужденных по исполнительным документам, вынесенным до вступления в силу закона №417-ФЗ, и в которых отсутствуют идентификаторы граждан-должников, — признают приставы.

В УФССП рассказали, как полные тезки должников, на которых числится чужой долг, могут решить проблему:

С помощью сервиса «Интернет-приемная» на сайте Федеральной службы судебных приставов выбрать тему «Я двойник!» и оставить заявление.

С помощью сервиса «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов» на портале Госуслуг. В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» необходимо выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».

В течение двух суток обращение будет рассмотрено сотрудником службы судебных приставов, подчеркивают в ведомстве.

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