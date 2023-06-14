На уроки физкультуры теперь не допустят детей без медицинской справки

Закон «Об образовании в РФ» получил дополнение в виде нового положения, согласно которому «до занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Наряду с этим в обязанность школ теперь входит и организация оказания первой помощи детям, которую, в соответствии с новыми правилами, должны оказывать учителя и другие лица при наличии определенной подготовки.

В пояснительной записке отмечается увеличение «числа случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физической культурой, требующих срочного медицинского вмешательства». Именно поэтому в сопроводительных материалах ребром встал вопрос о возможности оказания работниками школ первой помощи детям до того, как в учреждение прибудут квалифицированные специалисты.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирские школы вернут уроки черчения.