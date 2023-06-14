В Новосибирске детской музыкальной школе № 1 присвоят имя Александра Зацепина

В Новосибирске детской музыкальной школе №1 присвоят имя советского и российского композитора Александра Зацепина, сообщили в мэрии. Отмечается, что народный артист России дал согласие на реализацию этой инициативы.

Кроме того, маэстро подарил родному городу музыку, которую он написал специально к 130-летию Новосибирска. Ее презентация прошла 13 июня в ГКЗ им. Каца.

— Совсем скоро будет объявлен конкурс текстов для представленной композиции. Жители города смогут создать песню с музыкой Александра Зацепина,— написала на своей странице в Телеграм вице-мэр Анна Терешкова.

Напомним, композитор, народный артист Российской Федерации Александр Зацепин родился в Новосибирске 10 марта 1926 года. Учился в средней школе № 12, а также получал образование в музыкальной школе № 1. После окончания школы поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, ныне СГУПС. В 1945 году его призвали в армию. Будучи на военной службе, самостоятельно освоил игру на нескольких инструментах. Участвовал в армейской самодеятельности, был принят в Новосибирский армейский ансамбль песни и пляски. После увольнения в запас в 1947 году работал концертмейстером в Новосибирской филармонии. В 1956 году окончил консерваторию в Алма-Ате по классу фортепиано и композиции. Он является автором музыки ко многим фильмам.

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