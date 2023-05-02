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В России появится дронопорт-почтамат

  • 02/05/2023, 11:03
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В России появится дронопорт-почтамат
В силах «ЭРИ» повысить скорость и качество доставки, так как он способен самостоятельно забирать и отдавать посылки в режиме реального времени.

Гендиректор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин заявил, что уже в этом году на российский рынок выйдет дрон-почтамат «ЭРИ», в который беспилотник может доставлять посылки и документы, передает ФАН со ссылкой на РИА Новости.

Российские разработчики создали дронопорт, призванный автоматизировать работу критически важных индустрий. Он занимает площадь около трех квадратных метров и может работать при температурах от -20 до +45 градусов.

Отмечается, что беспилотник способен доставлять посылки без человеческого участия.

По данным издания, в силах «ЭРИ» повысить скорость и качество доставки, так как он способен самостоятельно забирать и отдавать посылки в режиме реального времени. Это позволит снизить стоимость доставок (от 200 рублей за посылку).

Дрон достаточно компактный, его мобильность позволяет оформлять доставку даже в крайне труднодоступные места. Сам аппарат может работать на расстояние до 15 километров и перемещаться со скоростью до 60 километров в час. При этом почтамат в состоянии хранить до двух посылок. Дрон-доставщик «ЭРИ», работающий с ним в паре, оснащен механизмом захвата грузовых контейнеров.

— Ранее нами была произведена линейка подобных дронопортов, однако новый продукт имеет ряд конструктивных и программных преимуществ, доступных заказчикам, — подчеркнул Ряшин.

Ранее редакция сообщала, что нейросети могут стать причиной потери работы для целого ряда специалистов.

Фото: freepik.com — grytsku

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Рубрики : Инновации Технологии

Регионы: Россия

Теги : российские разработки посылки и документы почтой новые технологии дронопорт-почтамат


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