В России появится дронопорт-почтамат

Гендиректор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин заявил, что уже в этом году на российский рынок выйдет дрон-почтамат «ЭРИ», в который беспилотник может доставлять посылки и документы, передает ФАН со ссылкой на РИА Новости.

Российские разработчики создали дронопорт, призванный автоматизировать работу критически важных индустрий. Он занимает площадь около трех квадратных метров и может работать при температурах от -20 до +45 градусов.

Отмечается, что беспилотник способен доставлять посылки без человеческого участия.

По данным издания, в силах «ЭРИ» повысить скорость и качество доставки, так как он способен самостоятельно забирать и отдавать посылки в режиме реального времени. Это позволит снизить стоимость доставок (от 200 рублей за посылку).

Дрон достаточно компактный, его мобильность позволяет оформлять доставку даже в крайне труднодоступные места. Сам аппарат может работать на расстояние до 15 километров и перемещаться со скоростью до 60 километров в час. При этом почтамат в состоянии хранить до двух посылок. Дрон-доставщик «ЭРИ», работающий с ним в паре, оснащен механизмом захвата грузовых контейнеров.

— Ранее нами была произведена линейка подобных дронопортов, однако новый продукт имеет ряд конструктивных и программных преимуществ, доступных заказчикам, — подчеркнул Ряшин.

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