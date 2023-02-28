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«Сегодня внешнеэкономическая деятельность российских предприятий связана с решением проблем логистики и проведения международных расчетов»

  • 28/02/2023, 10:04
новости бизнеса
Владимир Артемьев, начальник отдела валютных операций АО «Банк Акцепт».

Логистические связи с Китаем были затруднены из-за карантинных ограничений,  введенных китайской стороной на пограничных постах Китая с РФ, что сильно осложнило вопросы выбора транспортных маршрутов и сроков транспортировки грузов. В настоящее время Китай снял все карантинные ограничения. Это позволит восстановить логистические цепочки и привести в норму сроки доставки грузов, что, несомненно, позволит нарастить объем внешнеэкономических сделок между российскими и китайскими компаниями.

А вот международные расчеты в «токсичных» валютах продолжают нести санкционные риски – от непредсказуемости сроков прохождения платежей до риска блокировки суммы на счетах банков США и ЕС. Учитывая ситуацию с расчетами по ВЭД в долларах США и Евро, АО «Банк Акцепт» сделал ставку на развитие расчетов в  национальных валютах, в первую очередь ориентируясь на валюты стран с традиционно большим объемом внешнеэкономических операций с РФ – Китай, Индию, Казахстан, Белоруссию.

Обслуживание ВЭД в регионах, учитывая ситуацию с федеральными банками, в настоящее время переместилось в региональные банки, свободные от санкционных ограничений. Так расчеты клиентов АО «Банк Акцепт» в китайских юанях за 2022 год выросли почти в 10 раз, уверенно заместив ранее лидировавшие расчеты по ВЭД в долларах США и в Евро, и продолжают расти. В структуре расчетов Банка 60% — это расчеты по импортным операциям, в том числе в рамках «параллельного импорта» товаров в РФ из Китая и Индии, и 40% — экспортные операции.

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Фото предоставлено банком

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : инвестиции ВЭД


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