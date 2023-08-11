В Госдуме заговорили о сокращении рабочей недели с 40 до 36 часов

Для всех работающих сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 часов предложила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, которая считает, что подобно другим странам Россия должна быть в этом направлении прогрессивной, пишет «Лента.ру».

Бессараб подчеркнула, что несмотря на рост эффективности труда в нашей стране за счет цифровизации, большинство относится к труду, как 50 лет назад. По ее мнению, это неминуемо ведет к выгоранию сотрудников.

Парламентарий предположила, чтобы работодатели определили форму реализации сокращения рабочих часов совместно с профсоюзными организациями.

Не так давно в Госдуме инициировали ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Авторы считают, что данная мера позволит родителям создать баланс между работой и личной жизнью. Кроме того, таким сотрудникам предложили сохранить зарплату на том же уровне, что и у тех, кто будет работать пять дней в неделю.

Ранее редакция сообщала, что компании уже находят плюсы в шестидневной рабочей неделе.