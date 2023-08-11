Мэрия Новосибирска сократила сроки расселения аварийных домов на ул. Малыгина

Мэрия Новосибирска выкупит квартиры аварийных домах по ул. Бурденко,39 (общая площадь 1136 кв. метров), по ул. Серафимовича,11 (1737 кв. метров), пер. 2-й Римского-Корсакова,9 (1404 кв. м) и ул. Ярослава Гашека,1/1 (1048 кв. метров). Постановления об изъятии земельных участков для муниципальных нужд опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска». Дома расположены в Кировском, Ленинском и Дзержинском районах.

Самым старым зданием является дом на пер. 2-й Римского-Корсакова, 9. Он построен в 1941 году. Самым молодым — доме на Ярослава Гашека, 1/1. Его возвели в 1965 году.

Также в документе говорится, что расселение домов № 15 и № 25/1 на улице Малыгина переносится с 2034 на 2031 год. Дома признаны аварийными в мае 2023 года.

Также мэрия сократила сроки расселения двух домов на ул. Малыгина на три года.

— Внести в пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 23.05.2023 № 2721 «О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Малыгина, 25/1» изменение, заменив цифры «2034» цифрами «2031», — говорится в постановлении.

Аналогичное постановление было вынесено и по дому №15 на Малыгина, которое ранее признано аварийным.

По информации новосибирского управления Росреестра, сейчас в регионе собраны данные по 4640 аварийным объектам недвижимости.

Ранее редакция сообщала, что работы по сносу двух аварийных домов в Новосибирске выполнит индивидуальный предприниматель из Ленинградской области.