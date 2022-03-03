В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах

Внесенный в Госдуму законопроект о защите граждан России от недружественных действий некоторых стран и международных организаций, включает в себя кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года. Текст соответствующего документа и пояснительная записка к нему опубликованы в думской электронной базе.

— Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма «кредитных каникул» <…> до 30 сентября 2022 года с возможностью продления указанного срока Правительством Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что срок до 30 сентября 2022 года могут продлить решением правительства.

Проектом закона определяются механизмы поддержки сектора экономики, включая упрощающие установленные российскими законами разрешительные и лицензионные процедуры, которые регламентируют осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности в России.