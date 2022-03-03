Две торговые сети в Новосибирске подтвердили решение ограничить наценки на продукты

Торговые сети «Быстроном» и «Продсиб» сообщили о соблюдении обязательств по ограничению наценок на социально значимые продукты питания, сообщали пресс-служба УФАС Новосибирской области. Ранее по результатам проведенного антимонопольным органом совещания, ретейлеры добровольно ввели механизмы ответственного ценообразования.

В сети магазинов «Быстроном» товары с ограниченной наценкой выделены на полке специальным ценником желтого цвета. Ограничение коснулось 1-2 позиций таких категорий товаров, как чай, сахар, мука, гречневая крупа, макаронные изделия, пшено, свинина, мясо курицы, рыба, масло сливочное, хлеб, лук, яблоки, молоко, яйцо, картофель, капуста, морковь. Продукты по специальной цене возможно купить со скидочной картой сети магазинов или при общей сумме разовой покупки более 900 рублей без предъявления карты.

Торговая сеть «Продсиб» ограничила наценки на определенные позиции следующих товаров: масло сливочное, масло подсолнечное, цыпленок бройлер охлажденный, молоко питьевое, сметана, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, хлеб из муки первого сорта, вермишель, лук репчатый. Продукты с предельной торговой наценкой отмечены на полках специальным ценником «социальная цена».

Срок действия ограничения с 1 февраля 2022 года и продлится в торговой сети «Быстроном» —до 31 июля 2022 года, в торговой сети «Продсиб» — до 1 мая 2022 года.

По итогам оценки результатов добровольного самоограничения наценок на продукты ретейлеры будут принимать решение о продлении сроков действия ограничения.

В торговую сеть «Быстроном» входит 11 магазинов в Новосибирске и по одному магазину в Бердске и Искитиме. В торговую сеть «Продсиб» входит 36 супермаркетов в Новосибирской области.

На этой неделе о дополнительном ограничении наценки на ряд социально-значимых товаров объявил «Магнит». С 1 марта компания ограничила наценку на 304 товарных позиций в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину российского покупателя — не более 5%. Данное ограничение установлено в дополнение к уже реализуемой компанией с 1 февраля инициативе по ограничению наценки в 10%.