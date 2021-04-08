В Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

Об этом заявил лидер справороссов Сергей Миронов. По мнению депутата, пенсионные изменения стали ошибкой предыдущего состава правительства, которую «рано или поздно надо исправлять».

— Мы считаем, что предыдущим Правительством, которое пролоббировало повышение пенсионного возраста, была сделана очень большая политическая, социальная и экономическая ошибка, которую рано или поздно надо исправлять. И чем раньше мы ее исправим, тем лучше для наших граждан и для нашей страны, — пояснил парламентарий на официальной странице партии.

В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.