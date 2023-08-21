В ГУМе планируют открыть социальную продовольственную ярмарку

— Мы разрабатываем концепцию открытия второй областной ярмарки. Она появится в левобережной части города. С привязкой к метро. Сейчас мы разрабатываем концепцию ее проведения, — сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.

По его словам, в качестве места локации ярмарки рассматривается ГУМ. На площадях торгового центра планируется разместить около 40 отделов с продукцией местных товаропроизводителей. Сейчас формируется список участников, в том числе из районов Новосибирской области.

— Мы надеемся, что активное участие в организации ярмарки примут администрации районов области. Кроме того, для расширения возможностей товаропроизводителей мы предлагаем организовать на ярмарке гастрокорт, — подчеркнул Гончаров.

Документы о создании второй областной ярмарки Минпромторг намерен в ближайшее время отправить в Минфин. Ярмарку планируется открыть в 2024 году. Губернатор Андрей Травников предупредил, что ярмарка должна приступить к работе в первой половине 2024 года.

Напомним, что данный проект не имеет аналогов в регионах Российской Федерации. В Новосибирске в ежедневном режиме функционирует три социальные продовольственные ярмарки – одна областная и две городские. На городской ярмарке, расположенной на улице Большевистская за 2022 год было совершено 1,14 млн покупок. Товарооборот составил 337,7 млн рублей. На ярмарке, расположенной на ул. Петухова, — 1,92 млн покупок, товарооборот — 621,3 млн руб.

— В общей сложности за год горожане сэкономили при посещении социальных продовольственных ярмарок 239 млн рублей. За счет того, что операторы ярмарок обязаны выставлять свои товары по цене не менее 20% ниже, чем по оценке Новосибирскстата, — пояснял начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин.

Места на социальных ярмарках местным производителям предоставляются бесплатно. Взамен они должны продавать свою продукцию по ценам на 20-25% ниже средних статистических по Новосибирской области.

Ранее отмечалось, что в сумме с трёх ярмарок оборот составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей в год.