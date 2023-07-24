Стало известно, где будет находиться новая социальная продовольственная ярмарка в Новосибирске

Новая социальная продовольственная ярмарка в Новосибирске будет расположена на левом берегу. Об этом рассказал Минпромторга Новосибирской области в ответе на запрос редакции Infopro54.

— В связи с предложениями жителей города Новосибирска размещение второй областной социальной ярмарки предполагается в левобережной части города, — говорится в ответе Минпромторга.

Напомним, что данный проект не имеет аналогов в регионах Российской Федерации. В Новосибирске в ежедневном режиме функционирует три социальные продовольственные ярмарки – одна областная и две городские.

Губернатор Новосибирской области ранее говорил о том, что в сумме с трёх ярмарок оборот составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников поддержал идею открытия ещё одной областной социальной продовольственной ярмарки в Новосибирске.