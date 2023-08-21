«Сдам в детдом!»: очевидцы сняли на видео, как отец лупит ребенка под Новосибирском

Жесткие методы воспитания обсуждают в социальных сетях новосибирцы. В паблике Вконтакте «На ОбьГЭСе» очевидцы выложили шокирующее видео. На кадрах — разъяренный родитель лупит маленького ребенка. Мальчик сильно кричит и плачет, а отец даже не обращает внимания, что вокруг ходят люди.

— Я тебе обратно в детдом сдам! — наставляет гневный папаша.

Видеозапись местные жители уже отправили в полицию. По факту случившегося начата проверка.

— Это родной ребёнок оказывается. Мальчика изымали уже из семьи, снова вернули, — написали в комментариях очевидцы.

Люди также пишут, что ребенок якобы без разрешения уехал на велосипеде из дома. Родитель был пьян, поэтому, когда нашел сына, не смог сдержать эмоций.

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет.

— В городе Новосибирске следователи СК России проводят проверку о применении насилия в отношении несовершеннолетнего, — сообщила официальный представитель СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.