В вузах Новосибирской области увеличено количество бюджетных мест

Общее количество бюджетных мест в 2022/2023 году составит 15803. По данным пресс-службы областного правительства, контрольные цифры приема значительно выросли – с 14847 в 2021/2022 году до 15803 в 2022/2023 году. Больше всего бюджетных мест в регионе выделено на направления образование и педагогические науки (2113 мест), информатика и вычислительная техника (1827 мест), клиническая медицина (1014 мест), электроника, радиотехника и системы связи (987 мест).

Наибольшее количество бюджетных мест в регионе получил Новосибирский государственный технический университет – 3122. Прирост получил Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (2 145 мест, что на 84 больше, чем в 2021/2022 году).

— Приоритетными для государства направлениями подготовки в 2022/2023 году станут инженерно-технические (251 033 мест), педагогические (75 788 мест), медицинские (53 450 мест) и сельскохозяйственные (41 095 мест) специальности. Эти специальности пользуются наибольшим спросом в регионах, поэтому мы даем по ним больше всего бюджетных мест, — подчеркнул министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Как заявил Президент РФ Владимир Путин в недавнем Послании Федеральному собранию, в предстоящие два года будет дополнительно открыто 45 тыс. бюджетных мест в вузах, причем не менее 70% мест отведут регионам.