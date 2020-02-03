В ИНГГ СО РАН создали плагины для обработки сейсморазведочных данных

В рамках проекта с компанией «Газпромнефть-НТЦ» сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН создали новые программные продукты для обработки сейсморазведочных данных. Разработки новосибирских ученых позволяют повысить качество сейсмических изображений за счет более точной оценки априорных статических поправок, сообщили в пресс-службе ИНГГ СО РАН.

Разработки были доведены до конечного продукта в виде плагинов для обрабатывающего пакета Prime от российской компании «Сейсмотек». Это позволяет использовать наработки при решении производственных задач компании «Газпромнефть-НТЦ» при освоении нефтегазовых месторождений.

— Задача оценки априорных статических поправок состоит из двух основных процедур – автоматического снятия времен первых вступлений и построения модели верхней части разреза методом сейсмической томографии, — рассказал младший научный сотрудник лаборатории динамических проблем сейсмики ИНГГ СО РАН Глеб Чернышов.

По его словам, процедура автоматического снятия времен пробега основана на применениях методов машинного обучения, что соответствует последним тенденциям в этой области и открывает множество путей для расширения функционала модуля.

Алгоритмы поддерживают параллельные вычисления на кластерах, необходимые для обработки данных, содержащих до нескольких сотен миллионов сейсмических трасс (объем информации – до нескольких терабайт).

По словам Глеба Чернышова, программные разработки ИНГГ СО РАН можно применять во многих сферах: в том числе – в строительстве (для инженерной сейсморазведки) и при глубинном сейсмическом зондировании Земли.

В отличие от нефтегазовой отрасли, где необходимо оперативно обрабатывать терабайты данных, для выполнения инженерных и региональных задач достаточно вычислительных мощностей академических институтов и малых компаний. Поэтому сейчас специалисты ИНГГ СО РАН совершенствуют алгоритмы и в будущем планируют выпустить свой продукт в виде отдельного пакета для реализации таких проектов.

— Разработанные нами модули по возможностям не уступают зарубежным аналогам, — отмечает Глеб Чернышов. — Это помогает проводить импортозамещение в области программного обеспечения.

Фото предоставлено пресс-службой ИНГГ СО РАН