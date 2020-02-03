Почти 550 нарушителей включены в реестр недобросовестных участников земельных аукционов

По состоянию на 30 января 2020 года в реестре недобросовестных участников аукционов содержится 547 записей. Так, в 2018 году и в 2019 году в реестр были включены 271 и 270 недобросовестных участников аукционов соответственно, сообщили в пресс-службе УФАС по Новосибирской области.

Отмечается, что основанием для включения в реестр является уклонение от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являвшегося предметом аукциона.

— В Новосибирское УФАС России в 2019 году поступило 5 заявлений и во всех случаях принято решение о признании имеющихся материалов достаточным основанием для включения в реестре недобросовестных участников аукционов. Подавляющую долю недобросовестных участников аукциона в 2019 году составили физические лица – 80%. Аналогичная картинка прослеживается и в целом по стране: физические лица 82% (86% в 2018 году), — говорится в сообщении пресс-службы.

Реестр ведется ФАС России с 2015 года. Включение в него предусматривает запрет на участие в торгах по аренде/купле-продаже земельных участков на 2 года.

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