Аграриям добавили субсидий на зерно

Субсидии производителям зерна в размере 2 тысячи руб./т должны повысить уровень рентабельности зернового хозяйства в текущем году. Об этом сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, ранее подписавший постановление о выдаче соответствующих субсидий аграриям региона.

Аграриям рекомендуют переждать низкие цены на зерно и овощи Сейчас 3-й класс в соответствии с мониторингом реализуется в среднем без НДС по цене 10,8 тысячи руб./т, 4-й класс — 9,9 тысячи, фуражная пшеница — около 8 тысяч, — приводит данные министр. — С учетом прогноза себестоимости зерна — это не выше 9,5 тысячи руб./т. Безусловно, данные 2 тысячи позволят сельхозпроизводителям выйти на какой-то минимально привлекательный уровень рентабельности зернового хозяйства. Это существенная добавка и не просто выход на безубыточность, а выход на какую-то, пусть не очень большую, но все равно привлекательную рентабельность.

Как сообщает глава Минсельхоза, под получение субсидии могут подпадать производители, реализовавшие зерно после августа 2022 года, но данная мера распространяется на урожай как текущего, так и прошлого года. В предыдущие годы, по словам Евгения Лещенко, в подобной субсидии необходимости не было.

— В 2020-м, а, особенно в 2021 году зерно реализовывалось по вполне привлекательным ценам, — поясняет министр. — Уровень рентабельности зернового хозяйства по итогам 2021 года — 62%, а уровень рентабельности производства масличных культур — 123%. Что касается текущего года, то это второй транш субсидий. Дважды из резервного фонда правительство РФ выделяет средства в размере 10 млрд рублей. По первому траншу субсидировали реализацию зерна урожая 2021 года. Это в основном первое полугодие 2022-го. Субсидия у нас получилась около 222 рублей на тонну реализованного зерна. Ну и реализация шла по вполне приемлемым для крестьян ценам.

Напомним, что октябрьская сессия Заксобрания области приняла и утвердила обращение на имя главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева с рядом предложений по нормализации ситуации на рынке зерна. Как отмечается в обращении, в связи с тем, что Новосибирская область в настоящее время является профицитной по зерновым культурам, и для развития регионального зернового рынка необходимо ежемесячно вывозить за пределы области не менее 100 тонн зерна и зерновой продукции, в том числе на экспорт. Однако логистические затраты на эти цели продолжают расти с одновременным снижением себестоимости зерна.

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