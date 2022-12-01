Аграриям добавили субсидий на зерно

Субсидии производителям зерна в размере 2 тысячи руб./т должны повысить уровень рентабельности зернового хозяйства в текущем году. Об этом сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, ранее подписавший постановление о выдаче соответствующих субсидий аграриям региона.
рентабельности зернового хозяйства. Это существенная добавка и не просто выход на безубыточность, а выход на какую-то, пусть не очень большую, но все равно привлекательную рентабельность.
Как сообщает глава Минсельхоза, под получение субсидии могут подпадать производители, реализовавшие зерно после августа 2022 года, но данная мера распространяется на урожай как текущего, так и прошлого года. В предыдущие годы, по словам Евгения Лещенко, в подобной субсидии необходимости не было.
— В 2020-м, а, особенно в 2021 году зерно реализовывалось по вполне привлекательным ценам, — поясняет министр. — Уровень рентабельности зернового хозяйства по итогам 2021 года — 62%, а уровень рентабельности производства масличных культур — 123%. Что касается текущего года, то это второй транш субсидий. Дважды из резервного фонда правительство РФ выделяет средства в размере 10 млрд рублей. По первому траншу субсидировали реализацию зерна урожая 2021 года. Это в основном первое полугодие 2022-го. Субсидия у нас получилась около 222 рублей на тонну реализованного зерна. Ну и реализация шла по вполне приемлемым для крестьян ценам.
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Фото — Pexels
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