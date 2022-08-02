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«Тяжстанкогидропресс» взыскивает долги с собственника

  • 02/08/2022, 10:03
Автор:
новости Новосибирска
И добивается мирового соглашения с кредиторами.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» обратился в арбитражный суд Новосибирской области с иском к ООО «Стилайн» почти на 87 млн рублей. Директор «Тяжстанкогидропресса» Амир Мифтахов пояснил редакции, что речь идет о задолженности «Стилайна» за 3 года за оказанные услуги, а также долгах по коммунальным платежам и аренде.

— В связи с тем, что «Стилайн» находится в процедуре банкротства — конкурсное производство — мы, как кредиторы, реализуем свое законное право о включении в реестр кредиторов предприятия, — сообщил Мифтахов.

По его словам, речь идет о полной сумме задолженности «Стилайна» перед «Тяжстанкогидропрессом» («Стилайну» принадлежат около 75% акций «Тяжстанкогидропресса». — Ред.). В то же время собеседник редакции напомнил, что «Стилайн» тоже направил предприятию встречное требование. В рамках судебного заседания планируется вывести итоговую сумму задолженности. Более детально о размере долгов Амир Мифтахов говорить отказался.

новости Новосибирска

Кредиторы «Тяжстанкогидропресса» настаивают на мировом соглашении

Директор «Тяжстанкогидропресса» также сообщил, что сейчас администрация и коллектив предприятия прикладывают серьезные усилия, чтобы восстановить производственный потенциал завода.

— На фоне геополитики у нас выросло количество заказов на производство продукции, которое может выпускать наше предприятие. Однако приступить к нормальному производственному процессу мы не можем, так как пока непонятно решение суда, который состоится 3 августа, — говорит Амир Мифтахов. — В рамках процедуры наблюдения на этом заседании планируется рассмотреть возможность утверждения мирового соглашения между «Тяжстанкогидропрессом» и основными кредиторами: УФНС по Новосибирской области и ООО «Газпром межрегион газ Новосибирск». На сегодняшний день достигнута договоренность, по которой нам предоставляется отсрочка в погашении платежей на один год. Это достаточно комфортные условия, и мы расцениваем свои возможности в выполнении этого графика положительно.

При этом собеседник редакции напомнил, что предыдущее заседание по мировому соглашению,  которое прошло в июне, не привело к желаемому результату, так как против проголосовал «Стилайн» в лице собственника Николая Степакина.

— Сейчас мы ждем решения суда 3 августа. Но с высокой долей вероятности могу сказать, что если будет принято решение о введении конкурсного производства, то ни о каком восстановлении выпуска продукции на заводе уже не будет идти речи. Арбитражный управляющий займется реализацией имущества, — комментирует Мифтахов. — Также хочу напомнить, что в марте наш завод был включен в федеральный реестр системообразующих предприятий. К нам приковано очень пристальное внимание со стороны Минпромторга РФ, правительства региона, правоохранительных органов. Очень надеюсь, что нам удастся сохранить производственные мощности и запустить выпуск продукции.

Напомним, ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило полугода для восстановления деятельности.

 

Ранее редакция сообщала, что собственнику «Тяжстанкогидропресса» продлили домашний арест.

Фото с сайта ПАО «Тяжстанкогидропресс»

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : производство бизнес банкротство


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