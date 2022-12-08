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«Введение дифференцированного тарифа не принесет ожидаемого результата в борьбе с майнингом»

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области — о возможном введении дифференцированного тарифа на электроэнергию в регионе:
  • 08/12/2022, 12:01

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области— Хочу четко обозначить свою позицию. И я, и все мои предшественники на посту губернатора отстаивали необходимость сохранения низкой стоимости электроэнергии для жителей региона. Мы живем в Сибири, отопительный сезон у нас длится 9 месяцев. Особенно острым этот вопрос является для жителей частного сектора, где дома отапливаются электричеством.

В последние годы наше преимущество (Низкие тарифы на электроэнергию. — Ред.) сыграло против нас — на этом стали зарабатывать. Появились майнеры, из-за которых возросла нагрузка на сети. Заложниками ситуации становятся тысячи жителей, в чьих домах гаснет свет.
Председатель правительства России Михаил Мишустин 14 ноября подписал постановление, согласно которому субъектам разрешено вводить дифтариф на электроэнергию. Но решение остается за регионами. Позиция правительства Иркутской области — увеличивать тариф можно только на процент инфляции.

Да, я говорил о введении дифтарифа для майнеров. Но! Пока на законодательном уровне эта сфера деятельности не урегулирована, в первую очередь нужно работать в этом направлении. Сейчас введение дифтарифа не принесет ожидаемого результата в борьбе с майнингом, но есть риски увеличения платежей для населения и ухудшения экологической обстановки в связи с возможным переходом на печное отопление и использование угля.

Я дам поручение правительству региона проработать вопросы тарифной политики. Стоимость электроэнергии должна быть комфортной для населения и не провоцировать переход на неэкологичные виды топлива. Тема дифтарифов должна проходить через широкое общественное обсуждение, в том числе с участием депутатов Законодательного Собрания.
Всех, кто сегодня пытается спекулировать на этой теме, еще раз призываю не раскачивать лодку. Низкий тариф на электроэнергию должен остаться достоянием региона. К этому причастны тысячи людей, которые стоили гидроэлектростанции, внося свой вклад в развитие не только Сибири, но и России.

Фото и комментарий из телеграм-канала Игоря Кобзева

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Рубрики :

Регионы: Иркутская область

Теги : дифференцированный тариф на электроэнергию


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