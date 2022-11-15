Доля выпускников по IT-специальностям в России растет

В 2021 году из российских вузов выпустились 42,7 тыс. IT-специалистов, прошедших обучение по программам информатики и другим смежным направлениям. Об этом сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

— Доля айтишников среди всех выпускников составила 5,3%, что превышает среднеевропейский уровень. В последние годы доля выпускников IT-профиля в России планомерно росла, хотя фактический выпуск снижался, что связано с общим сокращением числа всех студентов, — говорится в результатах исследования.

По данным аналитической службы, в Евросоюзе в 2020 году доля выпускников-айтишников составляла 3,8%, в то время как в России в том году она равнялась 5%. Это соответствует уровню Германии и превышает показатели таких развитых стран, как Норвегия (4,8%), Южная Корея (4,6%), Австрия (4,5%), Великобритания (4,2%), Франция (4%) и Швеция (3,7%), следует из данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В США доля айтишников среди выпускников вузов в 2020 году составляла 5,2%, немногим опережая российский показатель, отмечается в исследовании.

— Поскольку общее количество студентов в России сокращалось быстрее по сравнению со студентами-айтишниками, доля выпускников IT-направлений планомерно росла — с 4,8% в 2017 году до 5,3% в 2021-м, что выше среднего показателя по Евросоюзу и ряду наиболее развитых стран. Хотя по абсолютной численности IT-кадров Россия далеко отстает от Индии и Китая, активно развивающих цифровую экономику, — отметила Елена Трубникова, президент FinExpertiza.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области к 2030 году планируют в год выпускать до 10 тыс студентов IT-сферы. Набор 2022 года на IT-специальности в вузы и сузы в регионе уже составил 3,5 тысячи человек.