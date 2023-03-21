За пост мэра Бердска поборются замминистра, замглавы района и замдиректора управляющей компании

По итогам тестирования кандидатов на пост главы Бердска наилучшие результаты продемонстрировали замминистра региональной политики Роман Бурдин (65,3 балла из возможных 70), замглавы Искитимского района Алексей Колотий (49 баллов) и замдиректора управляющей компании ООО «Маяк» Николай Яковченко. Такие данные приводит городское издание «БердскОнлайн».

— За 30 минут соискатели высокой должности градоначальника написали ответы на 30 вопросов на знание законодательства РФ, региональных и местных законов, — сообщает издание. — Затем перед конкурсной комиссией провели презентацию своих личных программ развития Бердска. Комиссию по отбору кандидатур на должность главы Бердска возглавляет первый заместитель губернатора Новосибирской Юрий Петухов. Он и вел заседание — по протоколу.

На предстоящей 23 марта сессии из тройки лидеров депутаты горсовета Бердска большинством голосов выберут нового главу города.

Напомним, что всего на пост главы городской администрации претендовали шестеро кандидатов. Помимо уже названных, это предприниматель Михаил Блынский, депутат Новосибирского районного совета Наталья Пшеничная и военный пенсионер Александр Трушакин.

Конкурсную комиссию представляют руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, министр региональной политики Андрей Клюзов, первый вице-губернатор Юрий Петухов, депутат Заксобрания Зоя Родина, председатель горсовета Бердска Владимир Голубев, начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Максим Зырянов, зампредседателя горсовета Бердска Сергей Лапицкий и депутат горсовета Людмила Чуркина.

Напомним, что пост главы администрации Бердска стал вакантным после того, как теперь уже бывший градоначальник Евгений Шестернин возглавил министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, как депутаты горсовета Новосибирска восприняли отмену выборов главы города.