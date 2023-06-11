В Новосибирске начали готовить психологов для реабилитации участников СВО

В Новосибирском медуниверситете начали готовить специалистов-психологов, которым предстоит работать в проходящими реабилитацию участниками спецоперации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональный Минздрав.

— Также при поддержке созданного в Новосибирской области регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» для оказания специализированной помощи участникам СВО подготовлены 6 психотерапевтов и 6 медицинских психологов, — цитирует издание специалистов Минздрава.

Напомним, что проблема психологической реабилитации участников спецоперации периодически обсуждается в Новосибирской области. В частности, об этом шла речь на заседании комитета Заксобрания по социальной политике в марте.

— Проблема посттравматического расстройства стоит очень остро, — заявлял депутат, кандидат медицинских наук Яков Новосёлов. — А наша психиатрическая и наркологическая служба после процессов оптимизации не справляется с поставленными задачами даже относительно гражданского населения. Хотелось бы рассмотреть вопрос о реорганизации психиатрическо-наркологической службы помощи военнослужащим, демобилизованным со службы, поскольку в нашем Минобороны психиатрической службы как таковой нет.

При этом психологическая реабилитация необходима не только военнослужащим, но их родственникам.

— После реабилитации семью погибшего военкомат направляют в один из психологических центров, — рассказывала на том же заседании председатель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Новосибирской области Наталья Курина. — Члены семьи говорят: зачем мы туда пошли, нас загнали обратно в угол, нам стало опять плохо. Специалистов, к которым предполагается направлять членов семей участников СВО, нужно готовить более профессионально. Направляйте людей на больничный, а не выталкивайте сразу на работу: идите поработайте, станет легче.

Чуть позже вопрос реабилитации военных озвучила и уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

— Мы все помним, что такое «афганский синдром». Конечно, очень бы не хотелось, чтобы мы потом говорили об «украинском синдроме», — заявила омбудсмен в ходе пресс-конференции. — Мне кажется, было бы правильным, чтобы каждый участник боевых действий, независимо от того, как он уходил и каким вернулся, имел возможность пройти углубленную диспансеризацию. Чтобы с ним провели работу не только врачи, социальные работники и служба занятости, но и клинические психологи. Таких профессионалов у нас сейчас недостаточно. Но я думаю, что эта работа сейчас ведется. Общаясь со своими коллегами из других регионов, могу сказать ― Новосибирская область в этом отношении одна из самых продвинутых.

Ранее редакция сообщала о начале работы в Новосибирске фонда «Защитники Отечества».