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В Искитиме введен в работу новый энергообъект АО «РЭС»

  • 25/04/2023, 09:00
В апреле 2023 года в районном центре Искитим введена в работу новая электрическая подстанция (ПС) 110кВ. Строительство этого центра питания стало одним из ключевых проектов инвестпрограммы АО «РЭС».

Проект имеет высокую технологическую и социальную значимость, т.к. призван обеспечить потребности в мощности промышленного гиганта АО «Искитимцемент». Переводэлектроснабжение АО «РЭС» инвестиции нагрузки этого крупного предприятия на новый центр питания высвободит мощности на действующей ПС 110 кВ «Искитимская», что, в конечном итоге, позволит улучшить качество жизни местных жителей.

Оснащение центра питания выполнено с применением передовых технологий и современного оборудования, которое имеет высокую надежность, и соответствует мировым стандартам качества. А благодаря новым трансформаторам, удастся почти в 3 раза увеличить мощность подстанций в Искитиме.

В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству новой подстанции энергетики выполнили достаточно внушительный объем работ, в т.ч.:

  • строительство нового здания общеподстанционного пункта управления (ОПУ) и закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 6 кВ;
  • замена двух существующих трансформаторов 110/3 кВ мощностью по 15 МВА на трехобмоточные трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый;
  • монтаж 40 ячеек 6 кВ в ЗРУ;
  • монтаж токопровода и шинного ввода 6 кВ для одного из трансформаторов;
  • установка шкафов релейной защиты и автоматики (РЗиА) и автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП);
  • монтаж системы собственных нужд оперативного постоянного тока (СОПТ) и другие виды работ по монтажу и наладке нового оборудования подстанции.

Полная стоимость реализации данного инвестиционного проекта составила более 364 млн рублей. На сегодняшний день АО «РЭС» уже вложило порядка 250 млн рублей. В течение 2023 года специалистам компании предстоит выполнить оставшиеся пуско-наладочные работы на втором трансформаторе.

В целом, строительство подстанции не только позволило в значительной степени повысить надежность и качество электроснабжения градообразующего предприятия, но и за счет высвобождения мощностей на ПС 110 кВ Искитимская создало возможности для технологического присоединения новых потребителей в Искитимском районе. Все это непременно окажет влияние на развитие инфраструктуры региона и укрепление его инвестиционной привлекательности.

Фото предоставлено рекламодателем

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Теги : электроснабжение АО «РЭС» инвестиции


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