В Искитиме введен в работу новый энергообъект АО «РЭС»

Проект имеет высокую технологическую и социальную значимость, т.к. призван обеспечить потребности в мощности промышленного гиганта АО «Искитимцемент». Перевод нагрузки этого крупного предприятия на новый центр питания высвободит мощности на действующей ПС 110 кВ «Искитимская», что, в конечном итоге, позволит улучшить качество жизни местных жителей.

Оснащение центра питания выполнено с применением передовых технологий и современного оборудования, которое имеет высокую надежность, и соответствует мировым стандартам качества. А благодаря новым трансформаторам, удастся почти в 3 раза увеличить мощность подстанций в Искитиме.

В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству новой подстанции энергетики выполнили достаточно внушительный объем работ, в т.ч.:

строительство нового здания общеподстанционного пункта управления (ОПУ) и закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 6 кВ;

замена двух существующих трансформаторов 110/3 кВ мощностью по 15 МВА на трехобмоточные трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый;

монтаж 40 ячеек 6 кВ в ЗРУ;

монтаж токопровода и шинного ввода 6 кВ для одного из трансформаторов;

установка шкафов релейной защиты и автоматики (РЗиА) и автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП);

монтаж системы собственных нужд оперативного постоянного тока (СОПТ) и другие виды работ по монтажу и наладке нового оборудования подстанции.

Полная стоимость реализации данного инвестиционного проекта составила более 364 млн рублей. На сегодняшний день АО «РЭС» уже вложило порядка 250 млн рублей. В течение 2023 года специалистам компании предстоит выполнить оставшиеся пуско-наладочные работы на втором трансформаторе.

В целом, строительство подстанции не только позволило в значительной степени повысить надежность и качество электроснабжения градообразующего предприятия, но и за счет высвобождения мощностей на ПС 110 кВ Искитимская создало возможности для технологического присоединения новых потребителей в Искитимском районе. Все это непременно окажет влияние на развитие инфраструктуры региона и укрепление его инвестиционной привлекательности.