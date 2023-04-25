В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации

Апрельская сессия Заксобрания рассмотрела несколько законопроектов, касающихся новых мер поддержки семей военнослужащих, участвующих в спецоперации. Первый законопроект, предложенный министром труда и социального развития Новосибирской области Еленой Бахаревой, касается права детей участников спецоперации на путёвки в организации отдыха и оздоровления. Это касается детей как действующих, так и погибших участников СВО. Законопроект принят в первом чтении со сроком внесения поправок до 10 мая.

Второй законопроект, предложенный прокурором Новосибирской области Александром Бучманом, касается непосредственно самих участников спецоперации, имеющих статус сирот. Речь идёт о возможности получения ими социальной выплаты на приобретение жилья.

— Считаем необходимым не применять условие об осуществлении трудовой деятельности, отсутствие о неснятой или непогашенной судимости к участникам СВО, а также предусмотреть для них первоочередной порядок реализации права на получение социальной выплаты, — сообщает Александр Бучман.

— Прошу внести изменения в закон области о социальной выплате на приобретение и сделать эту меру ещё более доступной путём снижения возраста, по достижении которого гражданин может обратиться за предоставлением социальной выплаты с 23 до 21 года, — поясняет прокурор Новосибирской области. — Предлагается не предоставлять требования о трудоустройстве на трудоспособных граждан, имеющих инвалидность, которые получают страховую пенсию по инвалидности и на граждан, имеющих 2 и более детей или ребёнка в возрасте до 3 лет.

Иными словами, речь идёт том, что сироты, участвующие в спецоперации, теперь могут не предоставлять указанные сведения для получения социальных выплат. Кроме того, ряд изменений, предложенных прокурором, касаются жилищных прав детей-сирот в целом.

Ранее редакция сообщала о расширении списка участников спецоперации, которые могут претендовать на услугу в рамках областного реабилитационного контракта.