Рекламодателям

Коалиционеры продолжают «продвигать» референдум

  • 24/04/2023, 19:03
Автор:
Удалить элемент: референдум по отмене выборов мэра референдум по отмене выборов мэра
Соответствующее ходатайство подано в избирком.

Депутат горсовета от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» Антон Картавин подал в областную избирательную комиссию ходатайство на организацию референдума по поводу возвращения прямых выборов мэра областного центра. Об этом сообщается в телеграмм-канале коалиции.

Теперь у избиркома, законодательного собрания и федеральной власти есть два месяца на рассмотрение нашей заявки, пишут коалиционеры.  Если всё пройдет успешно, то в конце июня мы начнём сбор 21 тысячи подписей!

Ранее, по информации коалиции, инициаторы референдума подготовили и подписали все необходимые документы, учтя возможные аргументы для отказа в запуске референдума и опыт ранее имевших место попыток организации референдумов.

Десятки вариантов отказов разной степени казуистики, чтобы не допустить самого главного дать возможность людям решать, как лучше управлять своей страной, своим регионом, местом, где они живут, сообщается в телеграмм-канале коалиции. Мы учли все варианты отказов и подготовили законопроект точно по правилам оформления Законодательного собрания Новосибирской области. Теперь наша заявка будет рассмотрена сначала избиркомом, потом законодателями на региональном и федеральном уровнях. После чего она будет признана зарегистрированной, и нам нужно будет собрать 21 710 подписей жителей области в её поддержку в течение месяца.

Напомним, что решение об отмене прямых выборов глав Новосибирска и Кольцово было принято большинством голосов депутатов Заксобрания на февральской сессии.

В начале марта коалиционеры заявили, что намерены провести референдум среди жителей области. Эту же инициативу они озвучили и на общественных слушаниях, где, как уже сообщалось, заинтересованная в сохранении выборов общественность была представлена минимально.

Напомним, что в Новосибирске несколько лет назад уже была попытка провести что-то наподобие референдума со стороны депутата горсовета Игоря Украинцева по поводу отставки действующего главы города Анатолия Локтя. Инициативная группа, поддержанная рядом непарламентских партий, собрала более тысячи подписей. Однако в регистрации подписей избирательная комиссия отказала. После непродолжительных судебных разбирательств и ни к чему не приведших общественных слушаний данная инициатива сошла на нет.

 

Ранее редакция сообщала поимённо, кто из депутатов Закосбрания проголосовал за отмену выборов мэра в Новосибирске.

Фото из официального телеграмм-канала Коалиции Новосибирск-2020

673

Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : референдум по отмене выборов мэра отмена выборов мэра коалиция Новосибирск 2020 горсовет Новосибирска Антон Картавин


Спецоперация на Украине

Анонсированный президентом фонд «Защитники Отечества» заработает в Новосибирске в конце мая
24/04/23 11:25
Новосибирский депутат Госдумы предложил учредить единый нагрудный знак для всех участников СВО
23/04/23 10:00
Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию
13/04/23 12:41
Ростелеком цифровизация образование телеком

Малонаселенные села заходят в «цифру»

Кроме того, в регионе продолжается цифровизация школ.
Читать статью >>
Игорь Лузанов, директор Западно-Сибирского филиала «Сибирской генерирующей компании»

У СГК появился Западно-Сибирский филиал

Его руководителем назначен Игорь Лузанов.
Читать статью >>
Михаил Котюков отправил правительство Красноярского края в отставку

Правительство Красноярского края отправлено в отставку

Исполняющий обязанности главы региона Михаил Котюков подписал ряд кадровых распоряжений.
Читать статью >>
снос кафе в Первомайском сквере

Общественник добивается сноса кафе в Первомайском сквере

Решение о его сносе суд принял уже полгода назад.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области

Александр Стефанов: Некоторые дорожные подрядчики рассматривают муниципальные контракты как достаточно простой способ заработка

Предприниматели откровенно играют и быстро адаптируются под уровень контроля, оптимизируя свой рабочий процесс.
Все материалы
Лента новостей

Первый этап строительства парка «Каменка» планируется завершить в октябре

24/04/2023, 17:24

Суд обязал «Спецавтохозяйство» выплатить 85 млн рублей за вред природе

24/04/2023, 16:45

Малонаселенные села заходят в «цифру»

24/04/2023, 16:13

У СГК появился Западно-Сибирский филиал

24/04/2023, 16:00
Популярное

Госдума одобрила пожизненное лишение свободы за госизмену

24/04/2023, 18:51

Правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы

24/04/2023, 18:09

Коридор затмений в апреле-мае 2023 года

24/04/2023, 17:17
Новости компаний

В Новосибирске «Ростелеком» организовал мастер-класс для фигуристов от Этери Тутберидзе

24/04/2023, 18:00

В Сибири «Ростелеком» обновил своим абонентам свыше 40 тысяч роутеров

24/04/2023, 15:25

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 год

24/04/2023, 11:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска