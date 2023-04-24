Коалиционеры продолжают «продвигать» референдум

Депутат горсовета от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» Антон Картавин подал в областную избирательную комиссию ходатайство на организацию референдума по поводу возвращения прямых выборов мэра областного центра. Об этом сообщается в телеграмм-канале коалиции.

— Теперь у избиркома, законодательного собрания и федеральной власти есть два месяца на рассмотрение нашей заявки, — пишут коалиционеры. — Если всё пройдет успешно, то в конце июня мы начнём сбор 21 тысячи подписей!

Ранее, по информации коалиции, инициаторы референдума подготовили и подписали все необходимые документы, учтя возможные аргументы для отказа в запуске референдума и опыт ранее имевших место попыток организации референдумов.

— Десятки вариантов отказов разной степени казуистики, чтобы не допустить самого главного — дать возможность людям решать, как лучше управлять своей страной, своим регионом, местом, где они живут, — сообщается в телеграмм-канале коалиции. — Мы учли все варианты отказов и подготовили законопроект точно по правилам оформления Законодательного собрания Новосибирской области. Теперь наша заявка будет рассмотрена сначала избиркомом, потом законодателями на региональном и федеральном уровнях. После чего она будет признана зарегистрированной, и нам нужно будет собрать 21 710 подписей жителей области в её поддержку в течение месяца.

Напомним, что решение об отмене прямых выборов глав Новосибирска и Кольцово было принято большинством голосов депутатов Заксобрания на февральской сессии.

В начале марта коалиционеры заявили, что намерены провести референдум среди жителей области. Эту же инициативу они озвучили и на общественных слушаниях, где, как уже сообщалось, заинтересованная в сохранении выборов общественность была представлена минимально.

Напомним, что в Новосибирске несколько лет назад уже была попытка провести что-то наподобие референдума со стороны депутата горсовета Игоря Украинцева по поводу отставки действующего главы города Анатолия Локтя. Инициативная группа, поддержанная рядом непарламентских партий, собрала более тысячи подписей. Однако в регистрации подписей избирательная комиссия отказала. После непродолжительных судебных разбирательств и ни к чему не приведших общественных слушаний данная инициатива сошла на нет.

Ранее редакция сообщала поимённо, кто из депутатов Закосбрания проголосовал за отмену выборов мэра в Новосибирске.