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Производить больше, используя меньше

  • 28/12/2021, 13:00
Производить больше, используя меньше
Тема экологии наряду с коронакризисной в уходящем году была одной из топовых, в том числе и на самом высоком уровне.

Считывая тренды, все больше компаний относят заботу об окружающей среде к числу стратегических приоритетов, что обусловлено не только внешними, но и внутренними факторами. Об экономическом и культурном измерениях «зеленой» повестки рассказывает генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.

— Антон Павлович, очевидно, часть компаний фокусируют внимание потребителей на «экофишках» для продвижения своей продукции…

— В секторе В2В решения о сотрудничестве принимают взвешенно, и, в отличие от среднестатистического розничного покупателя, импульсными вау-эффектами не впечатляются. Мы выстраиваем долгосрочные отношения с заказчиками, развиваем проекты, связанные с основной деятельностью предприятия, которые окажут позитивное влияние на бизнес клиентов, совершенствуем компетенции в соответствии с запросами. Пример тому — взаимодействие с одним из ключевых партнеров, крупнейшей пивоваренной компанией AB InBev Efes. Для них мы начнем изготавливать суперлегкую бутылку весом 235 г — на 40% меньше стандартной. В AB InBev Efes такую стеклотару называют более экологичной. А наш завод увеличит выпуск продукции, не увеличивая использование материальных ресурсов (одна тонна стекломассы эквивалентна 2 941 бутылке весом 340 г или 4 255 суперлегкой. — Ред.). Напротив, мы стремимся сократить потребление энергии и природных ископаемых, заменяя последние в составе сырья стекольными отходами.

«Сибстекло» — крупнейший утилизатор стеклобоя на территории Сибири, предприятие готово принять до 200 тысяч тонн стекольных отходов в год. Температура их плавления не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита — каждые 10% вторсырья снижают энергопотребление на 3% и, как следствие, эмиссию СО2. Возврат стеклобоя в хозяйственный оборот замедляет темпы накопления полезных мусорных фракций на полигонах ТКО и истощение минеральных запасов.

— Почему Сибстекло» и AB InBev Efes, добившие успеха на отраслевых рынках, пришли к выводу о необходимости формализовать еще и экологическое партнерство, подписав соглашение о создании системы сбора и переработки отходов?

— Экономический рост — одно из условий устойчивого развития, и именно от бизнеса, как его движущей силы, во многом зависит экологическое и социальное благополучие. Для AB InBev Efes «Сибстекло» является добросовестным поставщиком и, помимо неукоснительного выполнения договорных обязательств, имеет цели по утилизации отходов и сокращению экологического следа. Рациональное природопользование «зашито в ДНК» стекольного завода, а в AB InBev Efes, заинтересованы минимизировать техногенное воздействие на экосистему в цепочке поставок. Мы готовы делиться идеями, помогать друг другу в создании новых ценностей, сплачивая вокруг людей, которым не все равно на то, как эффективность промышленных компаний влияет на состояние окружающей среды.

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В Новосибирске запущен масштабный проект по сбору и переработке стекла

— Как идет реализация проекта по сбору и утилизации стекольных отходов от предприятий сектора HoReCa?

— Сейчас он объединяет более 130 участников, и я уверен, что количество будет расти. Прямая выгода для них налицо — экономия на вывозе отходов, так как стекло мы забираем бесплатно. Кроме того, сдавая его на утилизацию, они укрепят лояльность гостей. Планируем напечатать стикеры для кафе и ресторанов, подтверждающие сотрудничество с «Сибстеклом» и AB InBev Efes. Наклейка проинформирует об экологической составляющей работы заведения. Рассчитываем и на повышение экологической сознательности посетителей: если ресторан с хорошей кухней и высококлассным сервисом старается придерживаться «зеленых» принципов и собирает полезные фракции отходов, то каждый второй, даже каждый третий гость хотя бы на минуту задумается о своем соответствии, о том, что может сделать сам для улучшения экологической ситуации. Кто-то скажет — «капля в море», но ведь море и состоит из капель. Разделение отходов должно стать правилом хорошего тона, частью экоэтикета, следовать ему надо и в обществе и дома.

— Адаптирует ли «Сибстекло» экологические инициативы к существующим мерам господдержки?

— Экология — дело каждого, и потому, надеемся, региональные и городские органы власти пойдут нам навстречу для достижения показателей одноименного нацпроекта, в первую очередь в интересах жителей Новосибирска и области, формируя культуру ответственного потребления, в том числе правильное отношение к отходам. У слова «культура» есть масса значений, мне нравится самое простое — «способ организации пространства», наверное, им и стоит руководствоваться в контексте экологической темы. По результатам опросов общественного мнения, до 90% респондентов, выбрасывающих мусор в один бак, согласны изменить сложившуюся привычку. Однако для этого нужна инфраструктура. Привлекать граждан к сортировке ТКО можно по-разному, и речь идет не только о размещении у каждого дома контейнеров для раздельного сбора пластика, стекла и картона, но о них, конечно, в первую очередь. Совместно с партнерами мы предложили правительству Новосибирской области обратиться к опыту других субъектов РФ и сейчас обсуждаем варианты реализации решений, доказавших свою эффективность.

— Экологические задачи для вас так или иначе связаны со стекольными отходами?

— Мы не намерены замыкаться на стеклобое. С 2022 года станем закупать картонные паллеты и пленку, выпущенные с применением не менее 30% вторичного сырья. Также в следующем году планируем упорядочить экологические инициативы на предприятии, чтобы они перестали носить точечный характер. Это не значит, что к нам зачастят экоблогеры с лекциями про то, как важно гасить свет и выключать кран. Сосредоточимся на том, чтобы мотивировать сотрудников (как производственных, так и административно-управленческих подразделений) выходить на экосубботники, к энерго- и водосбережению, повторному применению материалов, контролю образования отходов. Будем экологизировать внутренние процессы и поддерживать разумное отношение к ресурсам. Полагаю, нам не придется преодолевать скепсис по поводу перенастройки корпоративной культуры, поскольку все работники «Сибстекла» осведомлены об экологической ответственности компании.

Фото Алексея Цилера

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Рубрики : ЦУР Бизнес

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия

Теги : экология Сибстекло промышленность


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