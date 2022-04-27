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Город и «Спецавтохозяйство» все-таки получат дивиденды от мусорного коллапса

  • 27/04/2022, 18:10
Автор:
новости Новосибирска
А собственникам регоператора придется еще долго извиняться и идти на уступки, так как остаться на рынке Новосибирска они по-прежнему хотят.

Ситуацию с мусорным коллапсом в Новосибирске детально рассмотрели депутаты горсовета на апрельской сессии. Вопросов к регоператору и перевозчикам накопилось много, поэтому внесенный в «Разном» вопрос обсуждался более часа.

Ключевые выводы этого обсуждения.

Точки над i

Один из учредителей ООО «ЭкоТранс-Н» Юрий Туктаров признал, что причиной мусорных завалов в городе стал корпоративный конфликт.

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— «ЭкоТранс-Н» на 50% принадлежит «дочке» группы ВИС и на 50% компаниям, бенефициарами которой являются Александр Волков (Владелец группы «Арктика-сити». — Ред.) и компания АО «МКС-Новосибирск» (Директор компании Иван Волков. — Ред.), — признал Туктаров, отвечая на вопросы депутатов.

В ответ вице-спикер горсовета Николай Тямин обратил внимание коллег, что одним из учредителей компании является также группа, которая является собственником регоператора — ООО «Экология-Новосибирск».

— То есть они сами устроили вакханалию, о которой мы сейчас начинаем громко молчать. А МКС — одна из крупнейших управляющих компаний Новосибирска. То есть у них внутренний коммерческий конфликт, от которого страдают все жители города, — возмутился он.

Депутат Ростислав Антонов попросил прокомментировать ситуацию с задолженностью по аренде автомобилей, которые регоператор привлекал у перевозчиков.

— На 15 апреля по договору аренды по транспортным средствам была переплата 2 млн. Сейчас идет прокурорская проверка, все материалы предоставлены. Мы полагаем, что этому будет дана квалифицированная оценка со стороны правоохранительных органов, — сообщил Юрий Туктаров. — В договоре аренды прописан 15-дневный срок в течение которого транспортное средство не блокируется. По статистике, оплаты проходили 20-23 числа в каждом месяце. Так что тут дело не в оплате, а в радикальных экстремистских действиях.

Он также извинился от лица всех компаний, которые оказались включены в проблему «мусорного коллапса».

— Акционеры и участники сожалеют, что так получилось. Это неумышленная, нецеленаправленная акция. Хотел бы от имени всех акционеров извиниться. Мы не предполагали, что такие действия могут быть, — признался он.

Главное — вовремя

На фоне «мусорного» конфликта депутаты вновь постарались прокачать тему передачи «мусорного» рынка муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство». В публичной плоскости это предложение обсуждается уже более года.

— Вы — коммерческая структура, у вас возникают сбои с вывозом мусора в Новосибирске, у вас растет задолженность. Не рассматриваете для себя ситуацию отказаться от Новосибирска и сосредоточиться на районах области? А в Новосибирске мы с МУП САХ разберемся. Может быть, так будет проще для всех? — поинтересовался вице-спикер Антон Тыртышный.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев отметил, что на оперативном совещании в правительстве региона на этой неделе было принято решение, что МУП САХ на постоянной основе заходит в Дзержинский район и будет работать на этой территории до проведения нового конкурса. Он должен пройти в конце 2023 года.  В Октябрьском районе муниципальное предприятие работает до нормализации ситуации. «Экология-Новосибирск» и «ЭкоТранс-Н» занимаются Заельцовским и Железнодорожным районами.

— То есть раньше мы работали в трех районах Новосибирска, а сейчас в четырех, а также в Новосибирском районе. Мы боремся за муниципальные предприятия и стараемся получить для них наиболее выгодные условия, — добавил чиновник.

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Он напомнил, что мэрия на всех уровнях поднимает вопрос  о необходимости сохранения и обеспечения работы жизненно важных МУПов города, чтобы в случае возникновения нештатных ситуацию подключиться к решению возникших проблем. И, судя по ситуации, которая возникла на мусорном рынке Новосибирска, эта стратегия себя оправдывает.

Депутат, председатель комиссии по ЖКХ горсовета Игорь Кудин предложил коллегам и муниципалитету четко проработать с регоператором тему своевременных расчетов  с муниципальным предприятием. В том числе за работу, которую «Спецавтохозяйство» выполняет в авральном режиме в Октябрьском и Дзержинском районах. Судя по всему, это будет рычаг, который станет использоваться при разговоре с регоператором, если тот захочет остаться на рынке.

— Отношения у регоператора и САХ строились сложно. Мы неоднократно заявляли о том, что «Спецавтохозяйство» необходимо сохранять, что это наша гарантия в случае нештатной ситуации. Сейчас нештатная ситуация произошла — и МУП САХ «подставил плечо» коммерческой компании в урегулировании мусорного коллапса в городе. Это еще раз подтверждает, насколько важно сохранить предприятие и добиваться, чтобы расчеты с ним шли в стабильном режиме, — предупредил Кудин. — Мы готовы работать с «Экологией-Новосибирск», с другими перевозчиками, но САХ — это наша база, и сейчас мы ведем переговоры с регоператором с ГК «ВИС» о своевременных расчетах.

Он предложил протокольно записать в решении сессии поручение отладить отношения по взаиморасчетам между регоператором и МУП САХ в течение месяца и на майской сессии вернуться к этому вопросу. На момент публикации материала редакции не удалось уточнить сумму задолженности «Экологии-Новосибирск» перед регоператором. Ранее САХ обращался в суд за истребованием этих средств. Стороны даже заключили мировое соглашение, но потом регоператор подал на самобанкротство.

— Мы с огромным уважением относимся к МУП САХ, я выражаю благодарность компании за поддержку, но не нужно обесценивать труд «ЭкоТранс-Н», — отметил Юрий Туктаров. — Пока все хорошо работало — ее деятельность была незаметна. Нынешняя ситуация — нештатная. К ней невозможно было подготовиться.

Туктаров подтвердил, то акционеры проанализируют сложившуюся ситуацию, и это приведет к реформам. Он также отметил, что рынок лучше всего работает в конструктивном взаимодействии.

— Набранные компетенции позволяют нам с САХ обогащать друг друга в части транспорта, логистики. Я здесь вижу больше не конкуренцию, а конструктивное взаимодействие. Повышать эффективность нужно на взаимодействии, а не на лобовых столкновениях, как в нынешнем кризисе, — подчеркнул он. — Сейчас у МУП САХ 50 машин, у «ЭкоТранс-Н» — 150 и 600 человек в штате. Если на бюджете будут 300 машин, которые сейчас работают на рынке вывоза мусора, то это может быть огромным обременением. А сейчас это проблема и головная боль ГК «ВИС»: закупка техники, ее обслуживание, выплата зарплаты сотрудникам и т.д.

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Депутат Игорь Украинцев считает опасным оставлять на рынке только муниципального перевозчика.

— Сегодня сформировался самый лучший способ для того, чтобы утопить «Экологию-Новосибирск» и поставить на ее место МУП САХ. Но когда герой побеждает дракона, он сам становится драконом. Да, сейчас САХ подставляет плечо, но пока у него горит Левобережный полигон,  лично у меня возникают сомнения в том, сможет ли он справиться с вывозом мусора со всего города, — говорит Украинцев. — Я призываю к нормальной конкуренции в сфере вывоза мусора.

Депутат Георгий Андреев выступил с более радикальным предложением. Он напомнил коллегам, что ГК «ВИС» строит в Новосибирске четвертый мост и поликлиники, то есть, чтобы избежать аналогичной ситуации на этих проектах, городу нужно заранее позаботиться о понтонах и госпиталях.

Все хорошо, прекрасная…

И представители муниципалитета, и перевозчик заявили о том, что ситуация с вывозом мусора практически урегулирована

— На настоящим момент мы с МУП САХ провели дополнительное усиление по Октябрьскому району. Ожидаем, что к завтрашнему дню во всех районах Новосибирска работа с вывозом мусора будет нормализована, — говорит Юрий Туктаров. — Есть отдельные площадки, требующие внимания, но это уже не системный кризис, который мы наблюдали на прошлой неделе. Точечные объекты накопления отходов выявляются и зачищаются.

Дмитрий Перязев добавил, что департамент ежесуточно мониторит информацию о приеме мусора на полигоны ТКО.

— В пик невывоза, 19 апреля, на полигоны поступили в сутки 594 тонны при среднесуточном объеме 897 тонн. 26 апреля на полигон вывезены 867 тонн, — пояснил чиновник. — За прошедшие дни, с учетом нормативов вывоза из города, на полигоны должно было поступить 7,1 тысячи тонн мусора, пришли 6,1 тысячи тонн. То есть еще около 15% не зашли на полигон.

Перязев пояснил, что в первую очередь и власти, и регоператор решали задачу вывоза мусора от многоквартирных домов. С 28 апреля к ней добавится работа по вывозу ТКО из частного сектора по кольцевым маршрутам, а также от административных учреждений. В норматив по вывозу город планирует войти к майским праздникам.

Выводы обещают сделать

Если говорить о выводах, то, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, они будут сделаны и на городском, и на региональном уровне. Судя по комментариям участников рынка, вероятность того, что ГК «Арктик-Сити» (Ранее вывозила более 60% ТКО в городе, в последнее время работала на сегменте раздельного сбора отходов. — Ред.) останется на мусорном рынке Новосибирска в любом формате, достаточно низкая.

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— Что касается заявления «Арктик-Сити» о том, что она не будет вывозить раздельный мусор, то сейчас мы решаем этот вопрос. Мы ведем переговоры с «Тайгер Сибирь», чтобы переукоплектовать взаимодействие, с МУП САХ по выпавшим объемам раздельно собранных отходов. Нужно распределять их между «Тайгер Сибирь» и САХ, — заявил Туктаров.

Скорее всего, возникнут проблемы у управляющей компании МКС, которая оказалась включена в конфликт на фоне родственных связей руководителей.

Что касается самой «Экологии-Новосибирск», то и представители муниципалитета, и ГК «ВИС» неоднократно упомянули о том, что «ситуация в городе нормализуется, и все под контролем». Напомним, правительство области дало «Экологии-Новосибирск» время до 29 апреля. Если до этого времени компания не справится с мусорным коллапсом, то область будет инициировать расторжение контракта, сообщала пресс-служба со ссылкой на замгубернатора Сергея Семку.

— Для расторжения договора важна не масса задолженности компании (У «Экологии-Новосибирск», которая находится в самобанкротстве, долги составляют 1,8 млрд рублей. — Ред.), а удельный размер долга на оператора. По одной кредиторской задолженности должны быть долги 10-20% от валовой выручки. 8 февраля была комиссия, и на ней не был обнаружен ни один кредитор с таким большим размером долгов, — прокомментировал Юрий Туктаров, отвечая на вопросы депутатов горсовета.

Тем не менее Дмитрий Перязев напомнил, что существует четкая процедура расторжения договора с регоператором, и, по его информации, МинЖКХ области уже сделало первый шаг: направило компании предупреждение. Следующими шагами будут процедуры обходов, составления совместных актов и т. д. Но чиновник в очередной раз заявил, что надеется на то, что общими усилиями ситуация исправится.

А водителей «Экотранс-Н», по словам Туктарова, ждет повышение зарплаты на 40%. Также им обещают предоставить возможность работать на технике, к которой они привыкли. Эти вопросы сейчас обсуждаются между сотрудниками и ГК «ВИС».

 

Ранее редакция сообщала, что область планирует расторгнуть договор с «Экологией-Новосибирск» по мусорной концессии. А также о том, что в Заксобрании создали рабочую группу по борьбе со свалками

Фото из группы «Экология Новосибирск» ВКонтакте

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : город вывоз мусора бизнес


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