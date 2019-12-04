В ИВТ СО РАН стартовала XVII Всероссийская конференция «Распределенные информационно-вычислительные ресурсы»

Институт вычислительных технологий СО РАН стал площадкой для проведения XVII Всероссийской конференции «Распределенные информационно-вычислительные ресурсы: цифровые двойники и большие данные», сообщили в пресс-службе института.

— Эти два термина сейчас находятся на гребне волны и определяют, куда будут двигаться информационные и вычислительные технологии, — сказал, открывая научный форум, первый заместитель директора ИВТ СО РАН кандидат физико-математических наук Андрей Юрченко. — Хотя они уже приобрели достаточно ясные инженерно-прикладные очертания, тем не менее в них остается много нераскрытого с точки зрения фундаментальной науки.

По словам ученого, цифровые данные являются ключевым драйвером современной науки.

— Детекторы, сенсоры научных приборов и их сети, компьютерные модели и разнообразные действия массы устройств генерируют огромные объемы данных, которые используются или могут быть использованы в научных исследованиях, — констатировал Андрей Юрченко. — Качественное использование и переиспользование таких информационных массивов необходимо для повышения «отдачи» научного оборудования, современных исследований, основанных на данных, практически во всех областях знания.

Андрей Юрченко подчеркнул, что согласно национальному проекту «Цифровая экономика» в России должна быть создана национальная инфраструктура пространственных данных, в США и Европе подобные инфраструктуры работают в интересах ученых и индустрии уже десятки лет. Нацроект «Наука» предполагает создание единой цифровой научной платформы, в которой должны быть предусмотрены агрегация, хранение и предоставление доступа к коллекциям научных данных для всех российских ученых. Но пока это только планы.

— Пока что в стране не сформулирована и не закреплена на государственном уровне политика в отношении организации научных данных, кроме отображения результатов их использования в форме публикаций, отчетов, патентов. Соответственно, отечественные научные IT-сервисы, ориентированные на поддержку исследований, основанных на данных, находятся в зачаточном состоянии, хотя определенные продвижения по их созданию есть для отдельных областей науки: ядерной физики, генетики и биомедицины, дистанционного зондирования Земли, — констатировал Андрей Юрченко.

Отмечается, что тематика конференции DICR-2019 охватывает широкий круг проблем использования цифровых двойников и big data как в научных исследованиях, так и в решении практических, прикладных задач. Доклады посвящены применению информационных технологий в горнодобывающей и космической промышленности, машиностроении, нефтегазовом комплексе и экологическом мониторинге, библиотечном деле и обеспечении информационной безопасности, медицине и биологии, образовании, логистике, государственном управлении и других сферах. Также в ходе конференции состоится круглый стол «Перспективные совместные (междисциплинарные) проекты в области цифровых двойников, анализа и организации больших данных».

В DICR-2019 принимают участие около 50 исследователей из Москвы, Новосибирска, Томска, Красноярска, Владивостока, а также из университетов и научных учреждений Казахстана.

Фото Андрея Соболевского