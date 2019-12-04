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Ситуация на рынке утилизации ТКО должна проясниться на следующей неделе

Сейчас она рассматривается в правительстве области на уровне губернатора.
  • 04/12/2019, 14:23
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— На этой неделе ситуация, которая складывается на рынке утилизации ТКО региона рассматривается на уровне вице-губернатора и губернатора области. На следующей неделе мы будем иметь более конкретный ответ о сложившейся ситуации и о том, какие действия будут предприниматься, — сообщил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента председатель комитета Евгений Покровский.

Он напомнил, что депутаты направляли обращение в правительство области с предложением рассмотреть вопрос о расторжении договора с регоператором — ООО «Экология Новосибирск». Вчера комитет получил на него ответ. Покровский заявил, что этот документ еще детально не обсуждался, но отметил, что «результатами этого ответа депутаты не удовлетворены».

По торгам на перевозку ТКО определяется победитель

По торгам на перевозку ТКО определяется победитель

Напомним, по данным на 4 декабря, большую часть лотов на перевозку ТКО выиграла компания ООО «Айсберг», аффилированная с ИП Волкова И.А., работающая на рынке Новосибирска с 2016 года под брендом «Арктик Сити»

Ранее перевозчики рынка ТКО поднимали вопрос о том, что «Экология-Новосибирск» сформировала лот по Новосибирску, якобы нарушив законодательство. В ответ на это гендиректор регоператора Лариса Анисимова заявляла, что «все сделано по закону». В конце октября несколько связанных между собой участников рынка заявили о том, что подали документы в ФАС, чтобы оспорить проведение торгов. На минувшей неделе один из собственников этих компаний Владимир Булычев сообщил, что принял решение уйти с рынка перевозок ТКО из-за недобросовестной конкуренции.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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