В июне 670 тысяч новосибирских пенсионеров начнут получать увеличенную пенсию

С 3 июня пенсионеры Новосибирской области начнут получать пенсию, увеличенную на 10%, сообщает пресс-служба ведомства.

Индексация производится с 1 июня в соответствии с Постановлением правительства РФ от 28 мая 2022 года. Увеличение коснется 670 тысяч получателей пенсии региона. В их число входят:

неработающие получатели страховых пенсий;

получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе получатели социальных пенсий.

— В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 19 794 рубля, а средний размер увеличения – 1 799 рублей. Средний же размер пенсий по гособеспечению в регионе составит 12 798 рублей, средний размер увеличения – 1 163 рубля. При этом прибавка к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии, — говорится в сообщении.

Наибольшее увеличение произойдет у участников Великой Отечественной войны и инвалидов вследствие военной травмы. Средние размеры их пенсий вместе (они являются по действующему законодательству получателями двух пенсий) составят 51,3 и 39,6 тыс. рублей соответственно.

Значительное увеличение коснется и особой категории получателей социальных пенсий: пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы вырастут до 19 943 рублей.

Увеличению с 1 июня подлежит также и ряд других выплат, размеры которых зависят от размера социальной пенсии:

— размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения граждан, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией (к ним относятся Герои Советского союза, Российской Федерации, Герои Социалистического труда, граждане, награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством», чемпионы Олимпийских игр, лауреаты государственных премий и др.);

— размер дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения специалистам ядерного оружейного комплекса.

В пресс-службе ПФР по Новосибирской области напомнили, что перерасчет производится в беззаявительном порядке, и обращаться в ПФР для перерасчета не нужно.