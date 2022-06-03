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Новосибирцы попались на поддельных медицинских справках для мигрантов

  • 03/06/2022, 15:14
новости Новосибирска
Они въезжали в России, якобы, для прохождения лечения.

Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершил расследование уголовного дела по обвинению четверых жителей города Новосибирска.

По данным следствия, в 2021 году фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, за денежное вознаграждение организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию более 200 иностранных граждан путем изготовления и предоставления этим иностранным гражданам фиктивных медицинских справок от медицинской организации, подтверждающих приглашение на лечение в эту медицинскую организацию, использование которых при пересечении Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию является в указанный период необходимым условием. Общая сумма коммерческого подкупа составила свыше 670 тысяч рублей. Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

В зависимости от роли и степени участия каждого жителям Новосибирска предъявлено обвинение в свершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору), п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации денег, если она совершена группой лиц по предварительному сговору, за заведомо незаконные действия, в крупном размере), ч. 1 ст. 204.2 УК РФ (коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей), п.п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения), п.п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, если оно совершено за незаконные действия в интересах дающего, в крупном размере).

В связи с признанием вины и заключением досудебного соглашения о сотрудничестве материалы уголовного дела в отношении директора медицинского центра были выделены в отдельное производство. На момент публикации редакции не удалось уточнить о каком медцентре идет речь.

В ходе следствия в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время расследование завершено, совокупность доказательств, собранных в ходе предварительного следствия признана достаточной, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

На помним, в 2021 году в России в целом и в регионе в частности действовали охранительные мероприятия, связанные с пандемией коронавируса.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске в суд передано дело директора подразделения крупного агрохолдинга о коммерческом подкупе.

Фото пресс-службы Восточного МСУТ СК России

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Мигранты власть взятка бизнес


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