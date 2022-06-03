Новосибирцы попались на поддельных медицинских справках для мигрантов

Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершил расследование уголовного дела по обвинению четверых жителей города Новосибирска.

По данным следствия, в 2021 году фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, за денежное вознаграждение организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию более 200 иностранных граждан путем изготовления и предоставления этим иностранным гражданам фиктивных медицинских справок от медицинской организации, подтверждающих приглашение на лечение в эту медицинскую организацию, использование которых при пересечении Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию является в указанный период необходимым условием. Общая сумма коммерческого подкупа составила свыше 670 тысяч рублей. Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

В зависимости от роли и степени участия каждого жителям Новосибирска предъявлено обвинение в свершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору), п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации денег, если она совершена группой лиц по предварительному сговору, за заведомо незаконные действия, в крупном размере), ч. 1 ст. 204.2 УК РФ (коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей), п.п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения), п.п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, если оно совершено за незаконные действия в интересах дающего, в крупном размере).

В связи с признанием вины и заключением досудебного соглашения о сотрудничестве материалы уголовного дела в отношении директора медицинского центра были выделены в отдельное производство. На момент публикации редакции не удалось уточнить о каком медцентре идет речь.

В ходе следствия в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время расследование завершено, совокупность доказательств, собранных в ходе предварительного следствия признана достаточной, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

На помним, в 2021 году в России в целом и в регионе в частности действовали охранительные мероприятия, связанные с пандемией коронавируса.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске в суд передано дело директора подразделения крупного агрохолдинга о коммерческом подкупе.