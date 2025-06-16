В Новосибирске обсудят будущее цифровой торговли

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства НСО» организует интенсив, посвященный перспективам и рискам для продавцов на маркетплейсах в условиях усиления влияния крупных игроков и государственного контроля.

В рамках мероприятия ведущие представители отрасли: менеджеры маркетплейсов (Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет), производители товаров, онлайн-продавцы, специалисты в области электронной коммерции и представители органов государственной власти обсудят проблемы, возникающие из-за доминирования крупных платформ, вопросы защиты интересов малого бизнеса и необходимость законодательного урегулирования сферы онлайн-торговли.

В ходе интенсива эксперты представят статистические данные о динамике спроса и предложения, а также спрогнозируют дальнейшее развитие отрасли. Предприниматели поделятся личными историями как успеха, так и неудач, расскажут о стратегиях масштабирования бизнеса на маркетплейсах, методах работы с негативными отзывами и мотивах принятия решений о продолжении сотрудничества или уходе с площадок.

Возраст 18+