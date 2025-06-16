Завершились юридические процедуры по объединению РНКБ с ВТБ

Полное завершение интеграции запланировано на конец 2025 года. Об этом заявил Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, в преддверии ПМЭФ-2025.
— Данная интеграция – это не только технический шаг. Мы сохранили все привычные для клиентов сервисы и условия, обслуживание продолжится в тех же отделениях. До конца года мы переведем более двух миллионов розничных клиентов на нашу инфраструктуру, сделав это максимально удобно для них, — подчеркнул Андрей Костин.
Объединение банков началось в июне 2024 года. Перевод клиентской базы будет осуществлен до конца текущего года. Уже завершен автоматический перенос эскроу-счетов клиентов.
В течение года планируется осуществить следующие этапы:
С осени 2024 года жители Крыма и Севастополя оформили более 1,5 млн продуктов и услуг банка, включая более 500 тыс. карт. Открыто свыше 100 тыс. вкладов и накопительных счетов на сумму около 100 млрд рублей.
Кроме того, с 16 июня более 250 крупных предприятий Крыма и Севастополя перешли на платежную систему кредитной организации.
Фото: freepik.com/Автор: snowing
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru