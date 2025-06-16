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Завершились юридические процедуры по объединению РНКБ с ВТБ

  • 16/06/2025, 15:15
Завершились юридические процедуры по объединению РНКБ с ВТБ
С 12 июня текущего года розничные и корпоративные клиенты обслуживаются под маркой ВТБ

Полное завершение интеграции запланировано на конец 2025 года. Об этом заявил Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, в преддверии ПМЭФ-2025.

— Данная интеграция – это не только технический шаг. Мы сохранили все привычные для клиентов сервисы и условия, обслуживание продолжится в тех же отделениях. До конца года мы переведем более двух миллионов розничных клиентов на нашу инфраструктуру, сделав это максимально удобно для них, — подчеркнул Андрей Костин.

Объединение банков началось в июне 2024 года. Перевод клиентской базы будет осуществлен до конца текущего года. Уже завершен автоматический перенос эскроу-счетов клиентов.

В течение года планируется осуществить следующие этапы:

  • Перевод всех действующих продуктов и счетов клиентов на платформу ВТБ. После миграции информация о продуктах и услугах будет доступна в онлайн-приложении.
  • Переход розничных клиентов будет автоматическим при условии актуальности персональных данных и наличия действующего номера телефона. Все продукты и счета будут перенесены, условия договоров останутся прежними.
  • Замена вывесок и оформление офисов.

С осени 2024 года жители Крыма и Севастополя оформили более 1,5 млн продуктов и услуг банка, включая более 500 тыс. карт. Открыто свыше 100 тыс. вкладов и накопительных счетов на сумму около 100 млрд рублей.

Кроме того, с 16 июня более 250 крупных предприятий Крыма и Севастополя перешли на платежную систему кредитной организации.

Фото: freepik.com/Автор: snowing 

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : слияние банков РНКБ ВТБ


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