Завершились юридические процедуры по объединению РНКБ с ВТБ

Полное завершение интеграции запланировано на конец 2025 года. Об этом заявил Андрей Костин, президент — председатель правления банка ВТБ, в преддверии ПМЭФ-2025.

— Данная интеграция – это не только технический шаг. Мы сохранили все привычные для клиентов сервисы и условия, обслуживание продолжится в тех же отделениях. До конца года мы переведем более двух миллионов розничных клиентов на нашу инфраструктуру, сделав это максимально удобно для них, — подчеркнул Андрей Костин.

Объединение банков началось в июне 2024 года. Перевод клиентской базы будет осуществлен до конца текущего года. Уже завершен автоматический перенос эскроу-счетов клиентов.

В течение года планируется осуществить следующие этапы:

Перевод всех действующих продуктов и счетов клиентов на платформу ВТБ. После миграции информация о продуктах и услугах будет доступна в онлайн-приложении.

Переход розничных клиентов будет автоматическим при условии актуальности персональных данных и наличия действующего номера телефона. Все продукты и счета будут перенесены, условия договоров останутся прежними.

Замена вывесок и оформление офисов.

С осени 2024 года жители Крыма и Севастополя оформили более 1,5 млн продуктов и услуг банка, включая более 500 тыс. карт. Открыто свыше 100 тыс. вкладов и накопительных счетов на сумму около 100 млрд рублей.

Кроме того, с 16 июня более 250 крупных предприятий Крыма и Севастополя перешли на платежную систему кредитной организации.