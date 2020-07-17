В избирком заявилась чертова дюжина единороссов

Первые кандидаты-одномандатники, ранее выдвинутые конференцией реготделения «Единой России», уведомили областную избирательную комиссию об участии в предстоящих выборах депутатов 7 созыва. Более половины из чертовой дюжины одномандатников — депутаты 6 созыва: директор ООО «Сибирь – Н» Алексей Александров (округ №32, Октябрьский и Первомайский районы), зампредседателя комиссии заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Алексей Андреев (№36, Советский), советник начальника дирекции ОАО РЖД Александр Козлов (№35, Первомайский), гендиректор ООО ТПК «Бухгалтер» Дмитрий Козловский (№29, Ленинский), председатель правления Центра сертификации, испытаний и экспертиз Александр Кулинич (№5 Баганский, Карасукский, Купинский), экс-председатель заксобрания, директор по внешним связям ООО «СтандартСтройКомплекс» Иван Мороз (№14, Маслянинский, Черепановский), первый вице-спикер Андрей Панферов (№1, Венгеровский, Купинский, Кыштовский) и директор ООО «Байт» Александр Шпикельман (№9, Болотнинский, Колыванский, Мошковкий).

Из «неомандаченных» в текущем созыве кандидатов в избирком заявились экс-министр здравоохранения, главврач областного онкодиспансера Олег Иванинский (№4, Барабинский, Здвинский), исполнительный секретарь отделения «Единой России» в Советском районе Анна Незбудей (№37, Советский), замдиректора по развитию СГУПС Алексей Рассказов (№22, Заельцовский), пенсионер Евгения Щетинкина (№24, Калининский) и главврач областной клинической больницы Анатолий Юданов (№18, Новосибирский).

Ранее избирком утвердил список кандидатов-единороссов, который, как уже сообщалось, возглавили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, депутат Госдумы Александр Карелин и председатель заксобрания области Андрей Шимкив. В настоящее время избирком, помимо единороссов, заверил списки реготделений партий «Зеленые», «Пенсионеры за социальную справедливость», «Новые люди», «Коммунисты России», «За правду», «Партия роста», «Справедливая Россия» и «Партия прямой демократии».

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