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В избиркоме сформировалась «чёртова дюжина» потенциальных мэров

Тринадцатым кандидатом, подавшим документы на участие в выборах главы города, стал известный новосибирский предприниматель.
  • 12/07/2019, 13:36
Автор: Евгения Серёгина
В избиркоме сформировалась «чёртова дюжина» потенциальных мэров

Документы на участие в выборах мэра Новосибирска подал в избирком бизнесмен Сергей Проничев, выдвинутый региональным отделением «Партии роста». Он намерен побороться за пост мэра Новосибирска, о чём заявлял ранее на своей пресс-конференции. Проничев стал тринадцатым в списке возможных претендентов на пост мэра, размещённом на сайте муниципального избиркома.

Напомним, что выборы главы города состоятся 8 сентября. Документы в избирательную комиссию, помимо Сергея Проничева, в настоящее время подали действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), его экс-заместитель Данияр Сафиуллин («Родина»), депутаты горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР) и Наталья Пинус («Российский общественный союз»), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), замдиректора МУП «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»), гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социаоьных реформ»), а также трое самовыдвиженцев – координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, пенсионер Анатолий Бабаев и управляющий ИП Везнер С.И. Андрей Везнер.

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