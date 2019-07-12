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За полгода в Росреестр поступило 370 тысяч заявлений

Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • 12/07/2019, 13:01
За полгода в Росреестр поступило 370 тысяч заявлений

В управление Росреестра поступило 370 тысяч заявлений о государственной регистрации прав на недвижимость и о постановке на кадастровый учет объектов недвижимости, это на 13% больше, чем за 1 полугодие 2018 года — 327 тысяч,  и на 22% больше, чем за 1 полугодие 2017 года — 303,8 тысячи, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в июне текущего года в управление поступило 63,9 тысячи заявлений о государственной регистрации и кадастровом учете, в июне прошлого года таких заявлений подано на 14% меньше – 55,8 тысячи.

Наибольшее количество заявлений поступило в управление в марте — 68,3 тысячи.

За 1 полугодие 2019 года управлением выдано 1031 тысяча различных сведений из Единого государственного реестра недвижимости, это в 2,3 раза  больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 457 тысяч.

Фото: pixabay.com, автор- skorchanov

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