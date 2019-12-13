В каких случаях лучше купить угловые ванны?

Особенности

Угловые ванны – модели, в которых две смежные стороны составляют угол в 90 градусов для углового размещения в ванной комнате. Они различаются по следующим параметрам:

Форма. Примыкающие к стенам стороны могут быть симметричными (одинаковая длина и ширина) и ассиметричными. Третья сторона может быть выполнена в форме дуги (модели в виде части круга), прямой (треугольные ванны встречаются редко, и спросом пользуются мало, но у некоторых производителей их можно встретить в каталогах) или сложной фигурной формы.

Материал. Резервуары для купания изготавливаются из акрила (прочный и долговечный материал с гладкой поверхностью – быстро нагреваются, относительно долго сохраняют тепло), чугуна (классический вариант – тяжелые изделия, долго сохраняют тепло после нагрева металла от горячей воды), стали (бюджетные модели – нагреваются и остывают быстро). Реже используется искусственный камень и кварил.

Цвет. Стандартный вариант, который подходит для большинства ванных комнат. В продаже также есть бежевые, желтые, коричневые, синие модели. Последние подходят для интерьеров, выполненных в схожей цветовой гамме.

Оснащение. Приобрести недорого угловые ванны можно без дополнительного оснащения. К базовым функциям моделей среднего класса относится гидромассаж, подсветка, ручки, аэромассаж, антискользящее покрытие. В дорогих моделях премиум сегмента в качестве опций можно также заказать хромотерапию, озонирование, аромотерапию, подогрев, датчик воды и многое другое.

Какие параметры учитываются при выборе?

Для комфортного приема гигиенических процедур необходимо правильно подобрать ванну. Для этого заранее определитесь с:

Размерами. Во-первых, ограничения касаются свободного пространства в помещении. Во-вторых, владельцам загородных домов с автономной канализацией следует учитывать ограничение на единовременный выброс воды, т.е. сразу слить воду из ванны объемом 400-500 л, если септик может принять только 350 л, не получится.

Наличие в конструкции чаши дополнительных элементов. Подразумевается подголовник, сиденье. Если вы планируете часто принимать водные процедуры, расслабляться и восстанавливать организм, то эти элементы лишними не будут.

Способ установки. Монтаж возможен на ножки или на каркасе. Для отдельных конструкций предусмотрены ножки с регулировкой по высоте.

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Источник: https://santehnika-tut.ru