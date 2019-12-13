Виртуальная АТС «Ростелекома» в тренде

Больше всего телефонной связью через интернет интересовались в Новосибирской и Иркутской областях, в Красноярском крае и Республике Бурятия.

Интернет-телефония «Ростелекома» позволяет бизнесу работать удаленно из любой точки России и мира, чтобы быть на связи с клиентами в удобное время. Для того, чтобы начать ею пользоваться, не обязательно покупать дополнительное оборудование: в офисе достаточно наличие интернета и SIP-телефона, позволяющего общаться через сеть. Также абонент может выбрать телефонный номер, который не будет привязан к конкретному адресу, и останется за организацией даже при переезде.

С помощью виртуальной АТС можно настроить переадресацию вызовов, добавить новых пользователей или в онлайн-режиме проверить статистику по звонкам. В число дополнительных услуг решения входит возможность интегрировать интернет-телефонию с CRM-системой для оптимизации бизнес-процессов. При желании клиенты также могут установить виджет на сайте компании для заказа обратного звонка.

— Услуга «Виртуальная АТС» дает возможность подключить прямой городской номер и звонить как через SIP-аппараты, так и при помощи планшетов или мобильных телефонов. При этом можно не беспокоиться, что обращение клиента потеряется или он не дождется ответа: звонки распределяются равномерно между сотрудниками. Кроме того, услуга позволяет записывать разговоры менеджеров с клиентами, чтобы проконтролировать их работу, — говорит Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком».

Будущим абонентам «Ростелеком» предлагает бесплатно протестировать виртуальную АТС: за 14 дней можно проверить качество связи, научиться пользоваться личным кабинетом и понять, какие дополнительные услуги требуется подключить для каждой конкретной организации.

Тестовый период также поможет определиться с подходящим тарифом для бизнеса любого масштаба. Во все тарифы включен один городской номер или номер 8 800 и пакет исходящих минут на телефоны России — от 100 до 1 500 в месяц в зависимости от нужд компании.

Подробнее об особенностях подключения услуги — на сайте rt.ru и по телефону 8 800 200 30 00.

Фото: пресс-служба компании