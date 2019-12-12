Область ведет «спортивно-культурные» переговоры с федералами

Итогом «Дней Новосибирской области» в Совете Федерации стал ряд предварительных договоренностей с федеральным центром по поводу реализации значимых для области проектов. В частности, один из них касается реконструкции театра им. Афанасьева в рамках нацпроекта «Культура». Напомним, что ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении первого транша в размере 81,4 млн рублей. При этом стоимость всего проекта составляет 450 млн.

Еще один из обсуждаемых на федеральном уровне масштабных новосибирских проектов касается строительства объектов инфраструктуры к запланированным чемпионатам мира по волейболу и хоккею. Совместная позиция мэра Новосибирска и губернатора области — объекты должны быть достроены.

— Наше общее решение: несмотря на все политические спекуляции, как бы ни складывалась конъюнктура, довести все объекты до конца, — говорит Анатолий Локоть. — В Совете Федерации всеми комитетами наши начинания поддержаны. Поэтому у меня есть основание сказать, что проекты будут доведены до конца.

В ответ на решение WADA о недопуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях представители новосибирской власти приводят в качестве аргументов слова спортивных чиновников мирового уровня.

— Невозможно перенести Чемпионат Мира по хоккею из России. Мы будем придерживаться решения, принятого ранее. Это касается молодежного первенства мира. Наше желание — провести эти турниры в России, — цитирует мэр Новосибирска президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля. — Вот высказывание руководителя по содействию WADA Джонатана Тейлора: «Молодежных и юниорских чемпионатов мира, которые планировались в России, четырехгодовой запрет WADA не коснется». Наша позиция зиждется на этих международных высказываниях, она зиждется на нашей решимости. У нас решимость — завершить все объекты. И на федеральном уровне мы имеем поддержку.

Стоит отметить, что ни одной заявки на строительство второго этапа ледового дворца спорта в Новосибирске на тендер, который прошел вчера, подано не было. Судя по всему, бизнесмены пока осторожно относятся к сложившейся ситуации и не столь оптимистичны, как представители органов власти.

По словам главы города, окончательное понимание по федеральному софинансированию всех указанных проектов появится после принятия соответствующих поправок в федеральный бюджет. Ранее об этом же говорила в интервью изданию и депутат Госдумы, член комитета по бюджетной и налоговой политике Вера Ганзя

В настоящее время, по информации мэрии Новосибирска, продолжаются подготовительные работы перед строительством спортивных объектов. Завершается сооружение фундамента станции метро «Спортивная». Начаты работы по обустройству наружных и внутренних железобетонных стен станции. Разрабатывается рабочая документация сооружений наружных инженерных сетей. Для пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста идут подготовительные работы по выносу инженерных систем. Приобретаются комплектующие и строительные материалы для проходки подземного перехода под дамбой моста. Ведется планировка площадки под комплекс сооружений поверхностного водоотвода. Что касается реконструкции площади Лыщинского с примыкающими улицами, то здесь ведутся работы по выносу коммуникаций инженерных сетей. В следующем году предполагается приступить к расширению въездной и выездной зон улицы Блюхера.

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