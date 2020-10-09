В каком состоянии находятся объекты БКАД, отремонтированные за 4 года?

На сегодняшний день, по его словам, в судах рассматриваются 7 дел. В основном они связаны с подрядчиками, которые находятся в банкротном состоянии и не могут выполнить гарантийные обязательства. Речь идет о 57 замечаниях. Больше всего недочетов выявлены после осмотра объектов БКАД, введенных за три последних года в Искитиме: по одному объекту — 13, по второму — 20.

— Среди самых распространенных замечаний — коррозия дорожных знаков и перильных ограждений, а также колейность. Например, в Новосибирске вопросы возникли к компании ООО «Сибавтобан» — с этим разбирается мэрия города, в Искитиме — к компании «Альянс», — говорит Костылевский. — В ситуациях с банкротящимися подрядчиками мы с собственниками дорог пришли к решению, что все выявленные дефекты будут устраняться за счет заказчиков, а они потом предъявят в суд уточняющие исковые требования к подрядчикам по возмещению затрат. Никакие бюджетные средства на исполнение гарантийных обязательств направляться не будут.

По итогам 4 лет в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе в нормативное состояние приведены более 600 км дорог регионального и местного значения. На эти цели были направлены 18 млрд рублей. В 2020 году по БКАД в регион поступили 7 млрд рублей, отремонтированы 196 км дорог. В 2021 году на эти цели в регион поступят 6,5 млрд рублей, по программе планируется привести в нормативное состояние 340 км дорог. По словам министра, работы будут идти во всех районах области. К 2024 году регион должен привести к нормативному состоянию 85% дорог Новосибирской агломерации и 46% региональных дорог.