9 мая в Новосибирске усилят меры безопасности

О том, что в Новосибирске запретят использование беспилотников для съемок в День Победы, изданию КП-Новосибирск рассказал руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

— В том числе и СМИ не получат соответствующих разрешений, — добавил он.

Напомним, что квадрокоптеры обычно активно использовались для съемок парада и праздничных шествий с высоты птичьего полета.

Однако в этом году после инцидента, связанного с попыткой нанести удар БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, сделать этого уже не получится.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске «Бессмертный полк» пройдет в виртуальном формате.