В Калининском районе Новосибирска ремонт ул. Тюленина вышел на финишную прямую

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что на небольшом, но очень важном участке дороги уложили асфальт с усовершенствованным типом покрытия.
— Оно более износостойкое и адаптировано под наши климатические условия. Подрядчик свои обязательства исполняет в срок, завершить все работы строители планируют до конца августа, — подчеркнул глава города.
Ремонт участка дороги ул. Тюленина протяженностью 560 метров, от ул. Родники до ул. Гребенщикова, осуществляется подрядной организацией АО «Новосибирскавтодор». Его стоимость составляет 46,9 млн рублей.
В настоящее время полностью выполнено асфальтирование дорожного полотна, заменены дорожные и садовые камни. На этой неделе должны завершить асфальтирование тротуаров, после чего планируется монтаж дорожных знаков (более 140 штук), нанесение разметки и устройство газонов.
По словам мэра, ремонт дорог в нашем городе проводится по различным программам, денежные средства поступают не только из федерального и областного бюджетов, но и муниципального. Он напомнил, что в этом году по нацпроекту БКД запланирован ремонт 14 объектов протяженностью 19 км.
— Восстанавливается асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, наносится дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки. Практически на всех объектах работы планируют завершить до конца августа, кроме двух улиц, их планово отремонтируют в сентябре, — добавил Максим Кудрявцев.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетисов
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