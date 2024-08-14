В Калининском районе Новосибирска ремонт ул. Тюленина вышел на финишную прямую

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что на небольшом, но очень важном участке дороги уложили асфальт с усовершенствованным типом покрытия.

— Оно более износостойкое и адаптировано под наши климатические условия. Подрядчик свои обязательства исполняет в срок, завершить все работы строители планируют до конца августа, — подчеркнул глава города.

Ремонт участка дороги ул. Тюленина протяженностью 560 метров, от ул. Родники до ул. Гребенщикова, осуществляется подрядной организацией АО «Новосибирскавтодор». Его стоимость составляет 46,9 млн рублей.

В настоящее время полностью выполнено асфальтирование дорожного полотна, заменены дорожные и садовые камни. На этой неделе должны завершить асфальтирование тротуаров, после чего планируется монтаж дорожных знаков (более 140 штук), нанесение разметки и устройство газонов.

По словам мэра, ремонт дорог в нашем городе проводится по различным программам, денежные средства поступают не только из федерального и областного бюджетов, но и муниципального. Он напомнил, что в этом году по нацпроекту БКД запланирован ремонт 14 объектов протяженностью 19 км.