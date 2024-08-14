Пилота, совершившего полет без документов, оштрафовали в Новосибирске

В Новосибирской области пилот частного самолёта был привлечён к административной ответственности. Это произошло из-за того, что он нарушил требования законодательства о безопасности полётов.
Нарушение было выявлено в ходе проверки.
В июле 2024 года житель Новосибирской области без документов на управление воздушным судном и медицинского заключения совершил полет на легкомоторном самолете «Cessna-172 Centurion» с посадочной площадки «Мочище».
– По инициативе транспортного прокурора владелец самолёта был привлечён к административной ответственности. Ему назначили штраф, – отметили в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выявила отставание от графика ремонта школы под Новосибирском.
Источник фото: предоставлено пресс-службой Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru