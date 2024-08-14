Пилота, совершившего полет без документов, оштрафовали в Новосибирске

В Новосибирской области пилот частного самолёта был привлечён к административной ответственности. Это произошло из-за того, что он нарушил требования законодательства о безопасности полётов.

Нарушение было выявлено в ходе проверки.

В июле 2024 года житель Новосибирской области без документов на управление воздушным судном и медицинского заключения совершил полет на легкомоторном самолете «Cessna-172 Centurion» с посадочной площадки «Мочище».

– По инициативе транспортного прокурора владелец самолёта был привлечён к административной ответственности. Ему назначили штраф, – отметили в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выявила отставание от графика ремонта школы под Новосибирском.