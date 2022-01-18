После реформы местного самоуправления муниципалитеты могут лишиться 28 полномочий

В горсовете Новосибирска обсудили законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти в субъектах Российской Федерации». Он внесен в Госдуму в середине декабря. На 26 января запланировано его рассмотрение в первом чтении.
Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ Андрей Макарцев напомнил, что согласно законопроекту во всех регионах России закрепляется одноуровневая система организации муниципального самоуправления. В результате остаются всего 3 вида муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и городская территория города федерального значения.
— Законопроект позволяет делать вывод, что его принятие приведет к сокращению муниципальных образований раза в 3, — говорит Макарцев. — В Новосибирской области — с 488 до 35. При этом у поселений не будет своих бюджетов и муниципальной собственности, существенно скорректируется система закрепления полномочий местного самоуправления.
Олег Шерстобоев, декан юридического факультета НГУЭУ, также полагает, что объем МСУ за счет одноуровневой системы будет уменьшен. Он не исключает, что в регионе количество муниципальных округов будет равно количеству районов. При этом эксперт уверен, что городу Новосибирску судьба городских и сельских поселений не угрожает.
— Вторая особенность, ради которой закон, по мнению авторов, был задуман, это встраивание органов МСУ в единую систему органов публичной власти, — говорит Шерстобоев. — В законопроекте более ярко выражены полномочия субъекта по отношению к органам МСУ: уточнение компетенций, возможность досрочного прекращения полномочий и т. д. Отчасти даже право федеральных органов в лице президента определять, например, статус главы муниципального образования в связи с утратой доверия. Это можно будет сделать физически: контролировать со стороны президентской администрации деятельность каждого муниципального образования.
Старший преподаватель кафедры административного, финансового и корпоративного права юридического факультета НГУЭУ Сергей Кустов напомнил, что сегодня уже 5 субъектов РФ перешли на одноуровневую систему организации местного самоуправления.
— Законопроект предполагает разграничение территории субъекта исключительно между городскими и муниципальными округами. Нормы законопроекта исключают вариативность в организации и построении модели МСУ, которая могла бы учитывать специфику каждого субъекта РФ с точки зрения уровня его организации, численности населения, наличия малонаселенных и труднодоступных местностей и предусматривает полный отказ от поселенческой основы системы МСУ, — говорит Кустов. — Подобный подход приведет к выхолащиванию сущности местного самоуправления и не будет обеспечивать его доступность для местных жителей. Трудно представить, что местное управление на уровне городских и муниципальных округов будет приближено к населению. Возможно принятие решений без учета позиции жителей поселений, в том числе по изменению границ поселения, изменения категорий земельных участков и т. д.
Генеральный директор исполнительной дирекции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) Михаил Зайцев заявил, что в законопроекте много сюрпризов.
— Самостоятельность муниципальных образований в законе обнуляется. Через весь закон проходит мысль, что система МСУ будет устроена на усмотрение руководства субъекта федерации. Выстраивается жесткая армейская вертикаль: федерация, субъект федерации — и местное самоуправление никто, кроме субъекта федерации, видеть не будет, — комментирует он. — Идет стерилизация общественного пространства. Самой близкой к народу власти. На этом уровне протестуют против роста тарифов на ЖКХ и т. д. Ни к чему хорошему эта стерилизация не приведет. Есть опыт ряда стран, где по улицам бегают толпы, и власть не знает, с кем вести переговоры.
— У нас месяц на то, чтобы понять, где мы сможем подключиться, чтобы отстоять интересы городских округов и муниципальных районов. Но уже точно можно сказать, что муниципальные районы и поселения сейчас схватились за голову. В документах написано, что реализация закона не потребует средств из федерального бюджета. Но кто-то же должен будет платить хотя бы за смену вывесок. Муниципальный бюджет? — рассуждает он. — В целом в законопроекте четко прослеживается цель на усиление урбанизации страны. Если это действительно так, то мы в итоге получим, что за Уралом до Дальнего Востока у нас останутся населенные пункты только вдоль Транссиба. А это опасно, учитывая, какие страны расположены по нашим границам.
По информации Infopro54, сегодня, после заседания комитета по АПК в региональном Заксобрании, прошло закрытое заседание рабочей группы, где рассматривалась ситуация с отказом от поселенческой основы системы МСУ. Источник редакции сообщил, что рассматривается возможность создания в регионе «системы помощников» руководителей районных администраций, которые будут работать на территориях. В каком формате и на каких условиях — сейчас обсуждается.
Спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев заявил, что глава АСДГ нарисовал слишком удручающую картину. По его словам, в рамках принятия закона около 28 полномочий муниципальных образований (в том числе Новосибирска) автоматически перейдут в область, но субъект законом может их вернуть муниципальному образованию.
— Если субъект посчитает, что муниципальные образования качественно справляются с полномочиями, которыми были наделены в действующем законе, то в теории может быть их возврат полностью или частично. Сегодня в рамках 131-ФЗ полномочия, с которыми муниципалитет не справляется или справляется слабо, субъект забрать не может, — пояснил Асанцев. — Данный законопроект дает возможность областной власти посмотреть, насколько качественно исполняются полномочия, принять решение оставить их в муниципалитете или замкнуть на себя, если областная власть посчитает, что может справится с этими полномочиями качественнее и лучше.
Замечания к законопроекту на заседании высказывали в основном независимые депутаты. Так, Хельга Пирогова (коалиция «Новосибирск 2020») отметила, что законопроект приводит к резкому сокращению полномочий представительной власти муниципальных образований. Светлана Каверзина (коалиция «Новосибирск 2020») предупредила, что законопроект фактически приводит к тому, что в поселениях активные люди будут действовать на нелегитимной основе.
— То есть тюрьмы пополнятся активными людьми, которые могли бы работать, — говорит она. — Кроме того, у Новосибирска точно заберут право пользоваться землями города, а вот вернут ли его — большой вопрос. Для нас, депутатов горсовета, этот законопроект крайне опасен.
— Нам отдадут те полномочия, которые не нужны региону: ремонт дорог, очистка снега и т. д., список этих полномочий будет предметом очень долгих переговоров, — уверен Украинцев. — Для небольших муниципалитетов это может быть и приемлемо, но для Новосибирска, самого крупного муниципалитета страны… Эта дискуссия должна быть продолжена.
Представитель КПРФ Антон Тыртышный также отметил, что считает закон вредным, так как он обеспечивает 2 тренда:
— Усиление роди губернаторов, спрос с которых в последнее время вырос. Теперь они у нас заберут все, что считают нужным. Второй тренд — укрупнение поселковых бюджетов и администраций.
Дмитрий Асанцев заявил, что говорить о трагическом развитии событий преждевременно, так как каждая территория будет анализировать ситуацию и принимать решение.
— Все забрать разом, перестроить кадровую систему и систему управления с учетом расстояний между населенными пунктами невозможно. Это приведет к коллапсу. Каждый субъект будет просчитывать риски на своей территории и думать, как с ними справиться. Иначе, и все это понимают, это будут проблемы для исполнительной власти субъекта, — добавил он.
При этом Асанцев сообщил, что руководство Заксобрания и губернатор Новосибирской области уже отправили положительные отзывы на законопроект. Депутаты Наталья Пинус и Игорь Украинцев заявили, что депутатам горсовета тоже нужно дать возможность высказать свои предложения и позицию относительно этого нормативного акта.
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