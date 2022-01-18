После реформы местного самоуправления муниципалитеты могут лишиться 28 полномочий

Важные нюансы. С точки зрения юристов

В горсовете Новосибирска обсудили законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти в субъектах Российской Федерации». Он внесен в Госдуму в середине декабря. На 26 января запланировано его рассмотрение в первом чтении.

Юристы комментируют законопроект осторожно, напоминая, что и к 131-ФЗ в момент его принятия было очень много вопросов, но потом они все были урегулированы. Тем не менее на ряд моментов эксперты обратили внимание.

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ Андрей Макарцев напомнил, что согласно законопроекту во всех регионах России закрепляется одноуровневая система организации муниципального самоуправления. В результате остаются всего 3 вида муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и городская территория города федерального значения.

— Законопроект позволяет делать вывод, что его принятие приведет к сокращению муниципальных образований раза в 3, — говорит Макарцев. — В Новосибирской области — с 488 до 35. При этом у поселений не будет своих бюджетов и муниципальной собственности, существенно скорректируется система закрепления полномочий местного самоуправления.

Олег Шерстобоев, декан юридического факультета НГУЭУ, также полагает, что объем МСУ за счет одноуровневой системы будет уменьшен. Он не исключает, что в регионе количество муниципальных округов будет равно количеству районов. При этом эксперт уверен, что городу Новосибирску судьба городских и сельских поселений не угрожает.

— Вторая особенность, ради которой закон, по мнению авторов, был задуман, это встраивание органов МСУ в единую систему органов публичной власти, — говорит Шерстобоев. — В законопроекте более ярко выражены полномочия субъекта по отношению к органам МСУ: уточнение компетенций, возможность досрочного прекращения полномочий и т. д. Отчасти даже право федеральных органов в лице президента определять, например, статус главы муниципального образования в связи с утратой доверия. Это можно будет сделать физически: контролировать со стороны президентской администрации деятельность каждого муниципального образования.

Старший преподаватель кафедры административного, финансового и корпоративного права юридического факультета НГУЭУ Сергей Кустов напомнил, что сегодня уже 5 субъектов РФ перешли на одноуровневую систему организации местного самоуправления.

— Законопроект предполагает разграничение территории субъекта исключительно между городскими и муниципальными округами. Нормы законопроекта исключают вариативность в организации и построении модели МСУ, которая могла бы учитывать специфику каждого субъекта РФ с точки зрения уровня его организации, численности населения, наличия малонаселенных и труднодоступных местностей и предусматривает полный отказ от поселенческой основы системы МСУ, — говорит Кустов. — Подобный подход приведет к выхолащиванию сущности местного самоуправления и не будет обеспечивать его доступность для местных жителей. Трудно представить, что местное управление на уровне городских и муниципальных округов будет приближено к населению. Возможно принятие решений без учета позиции жителей поселений, в том числе по изменению границ поселения, изменения категорий земельных участков и т. д.

Стерилизация общественного пространства

Генеральный директор исполнительной дирекции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) Михаил Зайцев заявил, что в законопроекте много сюрпризов.

— Самостоятельность муниципальных образований в законе обнуляется. Через весь закон проходит мысль, что система МСУ будет устроена на усмотрение руководства субъекта федерации. Выстраивается жесткая армейская вертикаль: федерация, субъект федерации — и местное самоуправление никто, кроме субъекта федерации, видеть не будет, — комментирует он. — Идет стерилизация общественного пространства. Самой близкой к народу власти. На этом уровне протестуют против роста тарифов на ЖКХ и т. д. Ни к чему хорошему эта стерилизация не приведет. Есть опыт ряда стран, где по улицам бегают толпы, и власть не знает, с кем вести переговоры.

— У нас месяц на то, чтобы понять, где мы сможем подключиться, чтобы отстоять интересы городских округов и муниципальных районов. Но уже точно можно сказать, что муниципальные районы и поселения сейчас схватились за голову. В документах написано, что реализация закона не потребует средств из федерального бюджета. Но кто-то же должен будет платить хотя бы за смену вывесок. Муниципальный бюджет? — рассуждает он. — В целом в законопроекте четко прослеживается цель на усиление урбанизации страны. Если это действительно так, то мы в итоге получим, что за Уралом до Дальнего Востока у нас останутся населенные пункты только вдоль Транссиба. А это опасно, учитывая, какие страны расположены по нашим границам.

Зайцев констатировал, что какие-то поправки в концепцию законопроекта внести вряд ли получится, но рекомендовалПо его прогнозу, после принятия «может вылезти много таких фактов».

По информации Infopro54, сегодня, после заседания комитета по АПК в региональном Заксобрании, прошло закрытое заседание рабочей группы, где рассматривалась ситуация с отказом от поселенческой основы системы МСУ. Источник редакции сообщил, что рассматривается возможность создания в регионе «системы помощников» руководителей районных администраций, которые будут работать на территориях. В каком формате и на каких условиях — сейчас обсуждается.

Не надо паники!

Спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев заявил, что глава АСДГ нарисовал слишком удручающую картину. По его словам, в рамках принятия закона около 28 полномочий муниципальных образований (в том числе Новосибирска) автоматически перейдут в область, но субъект законом может их вернуть муниципальному образованию.

— Если субъект посчитает, что муниципальные образования качественно справляются с полномочиями, которыми были наделены в действующем законе, то в теории может быть их возврат полностью или частично. Сегодня в рамках 131-ФЗ полномочия, с которыми муниципалитет не справляется или справляется слабо, субъект забрать не может, — пояснил Асанцев. — Данный законопроект дает возможность областной власти посмотреть, насколько качественно исполняются полномочия, принять решение оставить их в муниципалитете или замкнуть на себя, если областная власть посчитает, что может справится с этими полномочиями качественнее и лучше.

Замечания к законопроекту на заседании высказывали в основном независимые депутаты. Так, Хельга Пирогова (коалиция «Новосибирск 2020») отметила, что законопроект приводит к резкому сокращению полномочий представительной власти муниципальных образований. Светлана Каверзина (коалиция «Новосибирск 2020») предупредила, что законопроект фактически приводит к тому, что в поселениях активные люди будут действовать на нелегитимной основе.

— То есть тюрьмы пополнятся активными людьми, которые могли бы работать, — говорит она. — Кроме того, у Новосибирска точно заберут право пользоваться землями города, а вот вернут ли его — большой вопрос. Для нас, депутатов горсовета, этот законопроект крайне опасен.

— Нам отдадут те полномочия, которые не нужны региону: ремонт дорог, очистка снега и т. д., список этих полномочий будет предметом очень долгих переговоров, — уверен Украинцев. — Для небольших муниципалитетов это может быть и приемлемо, но для Новосибирска, самого крупного муниципалитета страны… Эта дискуссия должна быть продолжена.

Игорь Украинцев («Лига эффективности») добавил, что, по его мнению,

Представитель КПРФ Антон Тыртышный также отметил, что считает закон вредным, так как он обеспечивает 2 тренда:

— Усиление роди губернаторов, спрос с которых в последнее время вырос. Теперь они у нас заберут все, что считают нужным. Второй тренд — укрупнение поселковых бюджетов и администраций.

Дмитрий Асанцев заявил, что говорить о трагическом развитии событий преждевременно, так как каждая территория будет анализировать ситуацию и принимать решение.

— Все забрать разом, перестроить кадровую систему и систему управления с учетом расстояний между населенными пунктами невозможно. Это приведет к коллапсу. Каждый субъект будет просчитывать риски на своей территории и думать, как с ними справиться. Иначе, и все это понимают, это будут проблемы для исполнительной власти субъекта, — добавил он.

При этом Асанцев сообщил, что руководство Заксобрания и губернатор Новосибирской области уже отправили положительные отзывы на законопроект. Депутаты Наталья Пинус и Игорь Украинцев заявили, что депутатам горсовета тоже нужно дать возможность высказать свои предложения и позицию относительно этого нормативного акта.