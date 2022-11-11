«Восток Украины — это часть нашей общей цивилизации»

— Задали вопрос: как я понимаю долг Родине? Что это значит и почему его нужно отдавать? Когда он образовался? Есть те, кто считает, что долгов перед Родиной у них нет, и не с чего им было взяться. Родина ничего им в руки не дала и расписку в получении не попросила. И вообще, «еще непонятно за что воевать», «нужна ли Россия вообще».

Для меня Родина — это не просто территория, хотя это, разумеется, важно. Родина — это люди, культурная среда, язык, на котором я говорю, книги, которые я читаю. Это мои дети, которые живут здесь. И живут в этой среде, культуре, среди таких людей, как и я. И главное — мне нравится здесь жить! Мне здесь хорошо, и это мой большой дом.

А сейчас в моем большом доме пожар. И дом надо спасать, и людей, не задавая лишних вопросов. Спасать в том числе и на Донбассе. Как минимум, весь восток Украины — это часть нашей цивилизации, а потому все происходящее крайне важно. У русских, живущих там, за последние 30 лет отняли дом. Отняли имя, отняли культуру. Отняли язык. Все это можно охарактеризовать как культурный геноцид.

Дети оказываются в иноязычной, инокультурной среде. Их не убивают физически, их убивают нравственно, духовно. Прививают им максиму, что лучше быть нерусским, менять этничность…

Сейчас мы отступили не только в Херсоне. Пространство нашей цивилизации стремительно сжимается. Усыхает. Умирает.

Происходящее — попытка (возможно, последняя) развернуть этот процесс вспять. Сохранить нашу культуру для наших детей и внуков.

В этом и состоит мой личный долг перед Отечеством, а не в бухгалтерских подсчетах: что Россия лично тебе дала, а чем обделила.

Все мелкие обиды просто меркнут пред развернувшейся перед нами бездной, преодолеть которую можно лишь усилиями миллионов людей, объединенных одной идеей защиты своей Родины. Ведь кроме нее у нас нет ничего, да и не будет.