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«Восток Украины — это часть нашей общей цивилизации»

Ростислав Антонов, депутат горсовета Новосибирска, советник главы ДНР по гуманитарным вопросам — о долге перед Родиной, культурном геноциде и угрозе общей цивилизации:
  • 11/11/2022, 11:30
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Ростислав Антонов, депутат горсовета Новосибирска, советник главы ДНР по гуманитарным вопросамЗадали вопрос: как я понимаю долг Родине? Что это значит и почему его нужно отдавать? Когда он образовался? Есть те, кто считает, что долгов перед Родиной у них нет, и не с чего им было взяться. Родина ничего им в руки не дала и расписку в получении не попросила. И вообще, «еще непонятно за что воевать», «нужна ли Россия вообще».
Для меня Родина это не просто территория, хотя это, разумеется, важно. Родина — это люди, культурная среда, язык, на котором я говорю, книги, которые я читаю. Это мои дети, которые живут здесь. И живут в этой среде, культуре, среди таких людей, как и я. И главное — мне нравится здесь жить! Мне здесь хорошо, и это мой большой дом.
А сейчас в моем большом доме пожар. И дом надо спасать, и людей, не задавая лишних вопросов. Спасать в том числе и на Донбассе. Как минимум, весь восток Украины это часть нашей цивилизации, а потому все происходящее крайне важно. У русских, живущих там, за последние 30 лет отняли дом. Отняли имя, отняли культуру. Отняли язык. Все это можно охарактеризовать как культурный геноцид.
Дети оказываются в иноязычной, инокультурной среде. Их не убивают физически, их убивают нравственно, духовно. Прививают им максиму, что лучше быть нерусским, менять этничность…
Сейчас мы отступили не только в Херсоне. Пространство нашей цивилизации стремительно сжимается. Усыхает. Умирает.
Происходящее попытка (возможно, последняя) развернуть этот процесс вспять. Сохранить нашу культуру для наших детей и внуков.
В этом и состоит мой личный долг перед Отечеством, а не в бухгалтерских подсчетах: что Россия лично тебе дала, а чем обделила.
Все мелкие обиды просто меркнут пред развернувшейся перед нами бездной, преодолеть которую можно лишь усилиями миллионов людей, объединенных одной идеей защиты своей Родины. Ведь кроме нее у нас нет ничего, да и не будет.

Фото с личной страницы Ростислава Антонова ВКонтакте

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Рубрики :

Регионы: Украина Россия

Теги : спецоперация долг Родине


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